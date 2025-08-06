"Зелене світло" на 200 млн: США дозволили ремонт українських гаубиць М777 та логістику

Управління з питань оборонної співпраці Державного департаменту Сполучних Штатів Америки схвалили можливість ремонту українських гармат M777, які вже четвертий рік перебувають на фронті. Ідеться про дозвіл на дві угоди, які стосуються заводу у Європі та закордонної військової логістики.

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Американські урядовці прийняли рішення щодо допомоги Україні та передало відповідну інформацію у Конгрес, ідеться у заявах на порталі Білого дому. У одній з публікацій ідеться про дозвіл на ремонт М777, у другій — про дозвіл на закордонну логістику (транспорт та консолідацію вантажів). При цьому наголошується, що рішення ніяк не вплине на питання безпеки та оборони США.

Інформацію про виділення коштів на військову допомогу Україні з'явились увечері 5 серпня. Управління з питань оборонної співпраці Держдепу повідомило, що на ремонт М777 виділяється 104 млн дол., а на транспортні та консолідаційні послуги за кордоном — ще 99,5 млн дол. Вказано, що гаубицями займатиметься завод-виробник BAE Systems у Великій Британії. Як з'ясувалось, український уряд подав запит на обладнання, ремонт та довгострокову підтримку. США беруть на себе додаткові позиції — "технічну допомогу, навчання та інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки", вказано на порталі управління.

"Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним місцевим потенціалом підтримки. Україна не матиме труднощів із залученням цих послуг до своїх збройних сил", — запевнили у Білому домі.

Рішення Держдепу означає, що Україна отримає послуги з ремонту знарядь та військової логістики, якщо Конгрес не буде проти.

Зранку 6 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив угоду і зауважив, що військова допомога США надається у рамках програми Foreign Military Sales. Також з'ясувалось, що фінансування відбуватиметься за кошти країн-партнерів.

Артилерія ЗСУ — особливості М777

Зазначимо, артилеристи ЗСУ з квітня 2022 року використовують гаубиці М777 на полі бою. Фокус писав про технічні характеристики гармат, які стріляють на відстань 21-40 км (залежно від виду снаряда). При цьому час розгортання — близько 3 хв, а швидкострільність — два постріли за хвилину. Точна кількість гармат, які Україні надали США та партнери, станом на 2025 рік не відома, але у травні 2022 року ішлося про близько сотні одиниць, написали на порталі Defense Express.

Тим часом 1 серпня українські артилеристи розповіли про враження від західних гармат та назвали кращі зразки. На думку бійців, це шведські САУ Archer і німецькі Panzerhaubitze 2000.

Нагадуємо, 5 серпня стало відомо про початок роботи нової програми військової допомоги Україні PURL, яку створили США та НАТО.