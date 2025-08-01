"Всі контужені від прильотів, але нікого ще не вбило": яку САУ артилеристи ЗСУ вважають накращою

Артилеристи Збройних сил України вважають, що іноземні самохідні артилерійські установки дуже примхливі в обслуговуванні. Деяким потрібні 22 види масел, іншим — пилотяги для чищення.

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Українські артилеристи на передовій застосовують проти російських окупантів артилерію, як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Одними з накращих самохідних артилерійських установок вони називають шведську САУ Archer і німецьку Panzerhaubitze 2000. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів Павло Нарожний — голова благодійного фонду "Реактивна Пошта", який допомагає українським артилеристам.

"Це повністю автоматизована САУ, мегалакшері з усіх точок зору. Людина натискає кнопочку, броньована капсула сама підіймається, сама стає на домкрати, система сама бере пороховий заряд, стріляє з хірургічною точністю на 40+ кілометрів. Там навіть в кабіні є каструлька, щоб приготувати обід", — розповідає Павло Нарожний.

Втім, він зауважує, що у САУ є свої нюанси — для її техобслуговування потрібні 22 види мастил.

"Теж саме з німецькою Panzerhaubitze 2000. Вона мені дуже подобається. Точна, швидка. У неї великий плюс, що вона на базі танку Leopard 2. Екіпаж сидить увесь в броні. Офіцери з одного підрозділу казали: "у нас більшість екіпажів контужені від прильотів, але нікого ще не вбило". Але вона теж дуже капризна", — розповідає голова фонду "Реактивна пошта".

Panzerhaubitze 2000 Фото: Defense Express

Він зауважив, що ця САУ дуже вимоглива до чистоти.

"Одного разу мені подзвонив на той момент командир 43-ї бригади Олег Шевчук і попросив купити 8 пилотягів Bosch. Я одразу не зрозумів і спитав, навіщо їм робити в бригаді генеральне прибирання. Виявилось, що система дуже боїться пилюки, і її потрібно кожен день "пилососити" та продувати. Або влітку, якщо модель без кондиціонера, то вона може перегрітись та перестати стріляти", — розповідає Павло.

Він також зауважив, що з німецькими САУ виникли курйозні ситуації, коли артилеристам на Panzerhaubitze 2000 довго доводилось кричати одне на одного під час стрільб, тому що в Україну ці САУ прийшли з Італії, і до них не підходили німецькі шоломи зі зв’язком.

Однією з найкращих артилерійських систем Павло Нарожний називає британську М777. Це найперша артилерія, яку отримала Україна від партнерів. Вона дуже надійна, легко ремонтується та їх багато.

"Нам жалілись, що на М777 багато гідравлічних рукавів, які пробивались від невеликих прильотів дронів, через що гармата переставала працювати. Доводилось відвозити на сервіс після кожного обстрілу. Але ми поставили мобільні станції з верстатами для обрізки та фітінгу, і 99% поломок почали лагодити на місці", — розповів Павло.

САУ М777 Фото: Генштаб ЗСУ

Чи можуть FPV-дрони на фронті замінити артилерію

Він зауважив, що попри розмови, що FPV-дрони на фронті зможуть замінити артилерію він з цим не погоджується, бо дрон загалом несе 2-3 кг вибухівки, артилерійський снаряд — 8 кг вибухівки й падає на ворога він з надзвуковою швидкістю.

"Уявімо собі бетонований бліндаж. Росіяни знають про дрони, вони вішають сітки, ставлять сталеві двері, які пробити буде непросто. А артилерійський снаряд просто знищить його через дах. Якщо покласти 30 см бетону – FPV-дрони таке укріплення не проб’ють. А в артилерії є спеціальні бетонобійні снаряди. Це значить, що в укріплення прилітає болванка, пробиває на швидкості бетон та всередині вибухає", — пояснив Павло.

По макету з фанери прилетіло 16 російських "Ланцетів"

Павло Нарожний говорить, що якщо артилеристи виконують всі заходи безпеки, то їхня ймовірність вижити на цій війні становить 90%. Але вони також мають бути фізично сильними, бо доведеться носити снаряди вручну, як, наприклад, до САУ "Богдана".

Найбільшою загрозою для артилеристів є ворожі безпілотники, зокрема "Ланцети", артилерія та КАБи. Буває по позиціях росіяни б’ють дорогими "Іскандерами". Допомагають українським артилеристам макети з фанери.

"У нас зараз на виробництві макети з фанери на M777 по 17-25 тис. грн за штуку. Поставили понад сто одиниць. Із замаскованої позиції стирчить тільки ствол, тож відрізнити його від справжнього нереально", — розповів Павло.

Він додав, що після кожного прильоту бійці викруткою і скотчем збирають макет знову, і росіяни знову по ньому б’ють.

"Один наш макет назвали "Толік", на честь мецената, який його купив. Толя – це легенда. За весь час біля нього знаходили уламки 16 дронів "Ланцет". Рахували за крилами, які розлітаються при вибуху", — розповів волонтер.

Нагадаємо, що раніше артилеристи ЗСУ похизувалися новими гаубицями "Богдана-Б". Артилеристи показали, як відбувається розгортання гаубиці на вогневій позиції та її заряджання.

Також повідомлялося, що Україна пропонує іноземним виробникам озброєння тестувати його на справжньому полі бою.