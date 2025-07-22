"Полює на окупантів": артилеристи ЗСУ похизувалися новими гаубицями "Богдана-Б" (фото)

"Богдана-Б" створена на основі артилерійської частини самохідної установки "Богдана" та лафета радянської гармати "Гіацинт-Б". Дальність її ураження цілі до 42 км і скорострільність до 5 пострілів за хвилину.

Related video

Бійці ЗСУ отримали в користування нові гаубиці українського виробництва "Богдана-БГ". Їх вже активно застосовують на передовій. Світлини нового озброєння показали бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

"Українські "Богдани-Б" в умілих руках артилеристів 40-ї ОАБр бригади імені Великого князя Вітовта полюють на окупантів та їхню техніку", — йдеться в повідомленні.

Артилеристи показали, як відбувається розгортання гаубиці на вогневій позиції та її заряджання.

Як пише "Мілітарний", уперше прототип "Богдани-БГ" публічно представили минулого року. Втім, відомо, що над її розробкою українські виробники працювали щонайменше з грудня 2023 року.

У березні 2025 року з’явилося перше публічне повідомлення про передачу цього типу озброєння Силам оборони. Її отримала 47-а артилерійська бригада ЗСУ.

"Богдана-Б" створена на основі артилерійської частини самохідної установки "Богдана" та лафета радянської гармати "Гіацинт-Б".

Дальність її ураження цілі до 42 км і скорострільність до 5 пострілів за хвилину.

Гармата важить близько 10 тонн, проте тягач більш ніж потрібний. Машина розрахована на повну масу 29,5 т за вантажопідйомності шасі 18,5 т і оснащується 420-сильним турбодизелем Doosan. Причіпні системи мають низку істотних переваг перед самохідними аналогами, ключовими з яких є набагато вища живучість, простота експлуатації та дешевизна.

Нагадаємо, що Україна пропонує іноземним виробникам озброєння тестувати його на справжньому полі бою.