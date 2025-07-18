Україна пропонує іноземним виробникам озброєння тестувати його на справжньому полі бою

Свою зброю виробникам пропонують тестувати або самостійно, або довірити її фахівцям кластеру і вони самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.

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Україна пропонує іноземним виробникам зброї випробування її на реальному полі бою. Для цього український кластер Brave1 запустив платформу Test in Ukraine.

Так, днями на конференції LANDEURO у Вісбадені Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив платформу Test in Ukraine від оборонного кластеру Brave1. На ній розробники можуть подати заявку на тестування своїх технологій в Україні – в одному з найдинамічніших оборонних середовищ світу.

Мета платформи Test in Ukraine — максимально залучити партнерів для створення технологій, які змінять хід війни.

Для іноземних виробників БпЛА, НРК, водних дронів, РЕБ та продуктів зі штучним інтелектом створена чітка дорожня карта для тестування своїх виробів в Україні.

Що дасть виробникам зброї тестування її в Україні:

Повністю обладнані полігони, де можна випробувати продукти в умовах, наближених до бойових;

Якісний зворотний зв'язок та протоколи для вдосконалення та перевірки технологій;

Співпраця з українськими виробниками для спільного виробництва та швидшого розгортання продукції на фронті.

Свою зброю виробникам пропонують тестувати або самостійно, або довірити її фахівцям кластеру і вони самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.

Нагадаємо, що в Україні видали кілька десятків грантів від Brave1 на балістичні і крилаті ракети. Їх вже тестують.

Також повідомлялося, що в РФ невдало "затестили" новий БпЛА "Альтаир". Він розсніс будинок і спалив його вщент.