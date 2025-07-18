Украина предлагает иностранным производителям вооружения тестировать его на настоящем поле боя

Свое оружие производителям предлагают тестировать либо самостоятельно, либо доверить его специалистам кластера и они самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам детальный отчет с результатами.

Related video

Украина предлагает иностранным производителям оружия испытания его на реальном поле боя. Для этого украинский кластер Brave1 запустил платформу Test in Ukraine.

Так, на днях на конференции LANDEURO в Висбадене Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил платформу Test in Ukraine от оборонного кластера Brave1. На ней разработчики могут подать заявку на тестирование своих технологий в Украине — в одной из самых динамичных оборонных сред мира.

Цель платформы Test in Ukraine — максимально привлечь партнеров для создания технологий, которые изменят ход войны.

Для иностранных производителей БпЛА, НРК, водных дронов, РЭБ и продуктов с искусственным интеллектом создана четкая дорожная карта для тестирования своих изделий в Украине.

Что даст производителям оружия тестирование его в Украине:

Полностью оборудованные полигоны, где можно испытать продукты в условиях, приближенных к боевым;

Качественная обратная связь и протоколы для совершенствования и проверки технологий;

Сотрудничество с украинскими производителями для совместного производства и быстрого развертывания продукции на фронте.

Свое оружие производителям предлагают тестировать либо самостоятельно, либо доверить его специалистам кластера и они самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам детальный отчет с результатами.

Напомним, что в Украине выдали несколько десятков грантов от Brave1 на баллистические и крылатые ракеты. Их уже тестируют.

Также сообщалось, что в РФ неудачно "затестили" новый БпЛА "Альтаир". Он разнес дом и сжег его дотла.