"Охотится на оккупантов": артиллеристы ВСУ похвастались новыми гаубицами "Богдана-Б" (фото)

"Богдана-Б" создана на основе артиллерийской части самоходной установки "Богдана" и лафета советской пушки "Гиацинт-Б". Дальность ее поражения цели до 42 км и скорострельность до 5 выстрелов в минуту.

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Бойцы ВСУ получили в пользование новые гаубицы украинского производства "Богдана-БГ". Их уже активно применяют на передовой. Фотографии нового вооружения показали бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

"Украинские "Богданы-Б" в умелых руках артиллеристов 40-й ОАБр бригады имени Великого князя Витовта охотятся на оккупантов и их технику", — говорится в сообщении.

Артиллеристы показали, как происходит развертывание гаубицы на огневой позиции и ее заряжание.

Как пишет "Милитарный", впервые прототип "Богданы-БГ" публично представили в прошлом году. Впрочем, известно, что над ее разработкой украинские производители работали как минимум с декабря 2023 года.

В марте 2025 года появилось первое публичное сообщение о передаче этого типа вооружения Силам обороны. Ее получила 47-я артиллерийская бригада ВСУ.

"Богдана-Б" создана на основе артиллерийской части самоходной установки "Богдана" и лафета советской пушки "Гиацинт-Б".

Дальность ее поражения цели до 42 км и скорострельность до 5 выстрелов в минуту.

Пушка весит около 10 тонн, однако тягач более чем нужен. Машина рассчитана на полную массу 29,5 т при грузоподъемности шасси 18,5 т и оснащается 420-сильным турбодизелем Doosan. Прицепные системы обладают рядом существенных преимуществ перед самоходными аналогами, ключевыми из которых являются гораздо более высокая живучесть, простота эксплуатации и дешевизна.

Напомним, что Украина предлагает иностранным производителям вооружения тестировать его на настоящем поле боя.