"Все контужены от прилетов, но никого еще не убило": какую САУ артиллеристы ВСУ считают лучшей

Артиллеристы Вооруженных сил Украины считают, что иностранные самоходные артиллерийские установки очень капризны в обслуживании. Некоторым нужны 22 вида масел, другим — пылесосы для чистки.

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Украинские артиллеристы на передовой применяют против российских оккупантов артиллерию, как отечественного, так и иностранного производства. Одними из лучших самоходных артиллерийских установок они называют шведскую САУ Archer и немецкую Panzerhaubitze 2000. Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал Павел Нарожный — глава благотворительного фонда "Реактивная Почта", который помогает украинским артиллеристам.

"Это полностью автоматизированная САУ, мегалакшери со всех точек зрения. Человек нажимает кнопочку, бронированная капсула сама поднимается, сама становится на домкраты, система сама берет пороховой заряд, стреляет с хирургической точностью на 40+ километров. Там даже в кабине есть кастрюлька, чтобы приготовить обед", — рассказывает Павел Нарожный.

Впрочем, он отмечает, что у САУ есть свои нюансы — для ее техобслуживания нужны 22 вида масел.

"Тоже самое с немецкой Panzerhaubitze 2000. Она мне очень нравится. Точная, быстрая. У нее большой плюс, что она на базе танка Leopard 2. Экипаж сидит весь в броне. Офицеры из одного подразделения говорили: "у нас большинство экипажей контужены от прилетов, но никого еще не убило". Но она тоже очень капризная", — рассказывает глава фонда "Реактивная почта".

Panzerhaubitze 2000 Фото: Defense Express

Он отметил, что эта САУ очень требовательна к чистоте.

"Однажды мне позвонил на тот момент командир 43-й бригады Олег Шевчук и попросил купить 8 пылесосов Bosch. Я сразу не понял и спросил, зачем им делать в бригаде генеральную уборку. Оказалось, что система очень боится пыли, и ее нужно каждый день "пылесосить" и продувать. Или летом, если модель без кондиционера, то она может перегреться и перестать стрелять", — рассказывает Павел.

Он также отметил, что с немецкими САУ возникли курьезные ситуации, когда артиллеристам на Panzerhaubitze 2000 долго приходилось кричать друг на друга во время стрельб, потому что в Украину эти САУ пришли из Италии, и к ним не подходили немецкие шлемы со связью.

Одной из лучших артиллерийских систем Павел Нарожный называет британскую М777. Это самая первая артиллерия, которую получила Украина от партнеров. Она очень надежная, легко ремонтируется и их много.

"Нам жаловались, что на М777 много гидравлических рукавов, которые пробивались от небольших прилетов дронов, из-за чего пушка переставала работать. Приходилось отвозить на сервис после каждого обстрела. Но мы поставили мобильные станции со станками для обрезки и фитинга, и 99% поломок начали чинить на месте", — рассказал Павел.

САУ М777 Фото: Генштаб ВСУ

Могут ли FPV-дроны на фронте заменить артиллерию

Он отметил, что несмотря на разговоры, что FPV-дроны на фронте смогут заменить артиллерию он с этим не согласен, потому что дрон в целом несет 2-3 кг взрывчатки, артиллерийский снаряд — 8 кг взрывчатки и падает на врага он со сверхзвуковой скоростью.

"Представим себе бетонированный блиндаж. Россияне знают о дронах, они вешают сетки, ставят стальные двери, которые пробить будет непросто. А артиллерийский снаряд просто уничтожит его через крышу. Если положить 30 см бетона — FPV-дроны такое укрепление не пробьют. А у артиллерии есть специальные бетонобойные снаряды. Это значит, что в укрепление прилетает болванка, пробивает на скорости бетон и внутри взрывается", — пояснил Павел.

По макету из фанеры прилетело 16 российских "Ланцетов"

Павел Нарожный говорит, что если артиллеристы выполняют все меры безопасности, то их вероятность выжить на этой войне составляет 90%. Но они также должны быть физически сильными, потому что придется носить снаряды вручную, как, например, к САУ "Богдана".

Наибольшей угрозой для артиллеристов являются вражеские беспилотники, в частности "Ланцеты", артиллерия и КАБы. Бывает по позициям россияне бьют дорогими "Искандерами". Помогают украинским артиллеристам макеты из фанеры.

"У нас сейчас на производстве макеты из фанеры на M777 по 17-25 тыс. грн за штуку. Поставили более ста единиц. Из замаскированной позиции торчит только ствол, так что отличить его от настоящего нереально", — рассказал Павел.

Он добавил, что после каждого прилета бойцы отверткой и скотчем собирают макет снова, и россияне снова по нему бьют.

"Один наш макет назвали "Толик", в честь мецената, который его купил. Толя — это легенда. За все время возле него находили обломки 16 дронов "Ланцет". Считали по крыльям, которые разлетаются при взрыве", — рассказал волонтер.

Напомним, что ранее артиллеристы ВСУ похвастались новыми гаубицами "Богдана-Б". Артиллеристы показали, как происходит развертывание гаубицы на огневой позиции и ее заряжание.

Также сообщалось, что Украина предлагает иностранным производителям вооружения тестировать его на настоящем поле боя.