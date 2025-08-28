США одобрили продажу Украине авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму 825 млн долларов

Государственный департамент США одобрил решение о продаже Украине авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму примерно 825 миллионов долларов. Туда в частности должно войти более 3 300 единиц ракет ERAM.

Всего для Украины будет закуплено до 3 350 единиц ракет ERAM и 3 350 модулей навигации, созданных для противодействия спуфингу. Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Финансирование этой закупки для Украины должны обеспечить Дания, Норвегия и Нидерланды.

В Госдепе США отметили, что такая продажа "улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам", дополнительно оснастив ее для проведения операций по самообороне от российских атак, а также региональной безопасности.

"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", — отметили в США.

Zone 5 Technologies и CoAspire выступят главными подрядчиками.

Управляемые авиационные ракеты Extended Range Attack Munition (ERAM) для Украины: что известно

О том, что США одобрили продажу Украине 3 350 управляемых авиационных ракет ERAM, которые должны поставить на фронт в течение ближайших нескольких недель, сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники еще 24 августа. Отмечалось, что администрация президента США Дональда Трампа согласовала решение о продаже, однако Украина должна будет согласовывать применение этих ракет на фронте с Пентагоном, как и дальнобойные ракеты ATACMS.

Военный аналитик Александр Кочетков в колонке Фокуса объяснял, что за названием ERAM может скрываться несколько видов вооружения. Однако при этом он подчеркнул, что в любом случае это вооружение высокотехничное и необходимое для Вооруженных сил Украины.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь 27 августа отметил, что предоставление ракет ERAM для Украины может существенно изменить ситуацию для ВСУ. Их бойцы могут применять в том числе для атак на российскую военную инфраструктуру, обеспечивающую наступательные действия ВС РФ.

Напомним, в начале 2025 года издание Defense Express сообщало, что США планируют усовершенствовать авиационные ракеты ERAM, которые изготавливают для ВСУ.