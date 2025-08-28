США схвалили продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму 825 млн доларів

Державний департамент США схвалив рішення про продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання сумою приблизно 825 мільйонів доларів. Туди зокрема має увійти понад 3 300 одиниці ракет ERAM.

Загалом для України буде закуплено до 3 350 одиниць ракет ERAM та 3 350 модулів навігації, створених для протидії спуфінгу. Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Фінансування цієї закупівлі для України мають забезпечити Данія, Норвегія та Нідерланди.

Новина доповнюється…