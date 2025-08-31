За допомогою ШІ: Буданов заявив, що через 10 років може з'явитися бойовий робот

Українська військова розвідка активно застосовує технології штучного інтелекту для аналізу великих масивів інформації.

Основною сферою застосування ШІ сьогодні є робота з базами даних. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від опору до стійкості", передає кореспондент "Укрінформу".

"Ми штучний інтелект здебільшого використовуємо в контексті обробки великих масивів інформації. Це стосується роботи з базами даних. Мільйони гігабайтів цієї інформації, і можна просто не знайти те, що тобі потрібно. Штучний інтелект справляється з цим питанням більш-менш", — зазначив він.

При цьому глава ГУР наголосив, що значного прогресу у використанні штучного інтелекту в озброєннях поки що немає. Окремі елементи, наприклад, донаведення в безпілотниках, справді застосовують, однак, за його словами, це не той масштаб, який зазвичай мають на увазі під бойовими ШІ-системами.

Буданов додав, що в перспективі найближчого десятиліття можливий якісний прорив у цій сфері, і тоді на полі бою можуть з'явитися повноцінні бойові роботи.

Нагадаємо, Росія активно протидіє українським розвідувальним безпілотникам, застосовуючи сучасні технології, зокрема малі 3D-радари. Ці засоби дають змогу ворогу ефективно виявляти та знищувати українські дрони, які відіграють ключову роль у зборі розвідувальних даних.

