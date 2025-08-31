С помощью ИИ: Буданов заявил, что через 10 лет может появиться боевой робот

Украинская военная разведка активно применяет технологии искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации.

Основной сферой применения ИИ сегодня является работа с базами данных. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости", передает корреспондент "Укринформа".

"Мы искусственный интеллект в основном используем в контексте обработки больших массивов информации. Это касается работы с базами данных. Миллионы гигабайтов этой информации, и можно просто не найти то, что тебе нужно. Искусственный интеллект справляется с этим вопросом более-менее", — отметил он.

При этом глава ГУР подчеркнул, что значительного прогресса в использовании искусственного интеллекта в вооружениях пока нет. Отдельные элементы, например, донаведение в беспилотниках, действительно применяются, однако, по его словам, это не тот масштаб, который обычно подразумевается под боевыми ИИ-системами.

Буданов добавил, что в перспективе ближайшего десятилетия возможен качественный прорыв в этой сфере, и тогда на поле боя могут появиться полноценные боевые роботы.

