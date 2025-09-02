Атака на НПС "Унеча": більшість установок перекачування виведені з ладу (фото)

У мережі з'явилися супутникові знімки, що відображають результати руйнувань на нафтоперекачувальній станції "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії. Згідно з новими даними, більшість установок перекачування було виведено з ладу.

Нові кадри наслідків удару були опубліковані 2 вересня на каналі Dnipro Osint. Фото з'явилися через тиждень після останньої повітряної атаки Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Ударами виведено з ладу більшість установок перекачування", — йдеться в повідомленні.

Супутникові знімки НПС "Унеча"

Судячи із супутникових знімків, унаслідок атаки та пожежі повністю зруйновано будівлю насосної станції: дах обвалився по всій довжині споруди, знищено кілька технічних приміщень і частину технологічного обладнання. Більшість установок перекачування виведено з ладу.

Удар по РФ — що відомо про значення станції "Унеча"

Атака на НПС "Унеча" стала другою за серпень. Перший удар 12 серпня призвів до знищення двох насосних станцій і поруч розташованого обладнання. Станція відіграє ключову роль у транспортуванні російської нафти: через неї здійснюється подача сировини на експорт у порт Усть-Луга. Також станція призначена для забезпечення постачань на білоруський НПЗ у Мозирі та для перекачування нафти в Словаччину й Угорщину.

Повторні удари по об'єкту підірвали стабільність роботи нафтопроводу "Дружба" і створили загрозу енергетичній безпеці країн Центральної Європи.

Коментуючи атаку на НПУ, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що цей вузол нафтопроводу "Дружба" відіграє ключову роль в енергетичній безпеці його країни. Міністр закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини й припинити атаки на енергоносії, що постачаються в Угорщину".

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що Угорщина та Словаччина офіційно звернулися до Єврокомісії через атаку на нафтопровід "Дружба". На думку сторін, пошкодження магістралі, яка постачає російську нафту, створює пряму загрозу їхній енергетичній безпеці.