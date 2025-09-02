Атака на НПС "Унеча": большинство установок перекачки выведены из строя (фото)

В сети появились спутниковые снимки, отображающие результаты разрушений на нефтеперекачивающей станции «Дружба» в городе Унеча Брянской области России. Согласно новый данным, большинство установок перекачки были выведены из строя.

Новый кадры последствий удара были опубликованы 2 сентября на канале Dnipro Osint. Фото появились через неделю после последней воздушной атаки Сил беспилотных систем ВСУ.

"Ударами выведено из строя большинство установок перекачки", — говорится в сообщении.

Спутниковые снимики НПС "Унеча"

Судя по спутниковым снимкам, в результате атаки и пожара полностью разрушено здание насосной станции: крыша обрушилась по всей длине сооружения, уничтожены несколько технических помещений и часть технологического оборудования. Большинство установок перекачки выведено из строя.

Удар по РФ — что известно о значении станции "Унеча"

Атака на НПС "Унеча" стала второй за август. Первый удар 12 августа привел к уничтожению двух насосных станций и рядом расположенного оборудования. Станция играет ключевую роль в транспортировке российской нефти: через нее осуществляется подача сырья на экспорт в порт Усть-Луга. Также станция предназначена для обеспечения поставок на белорусский НПЗ в Мозыре и для перекачки нефти в Словакию и Венгрию.

Повторные удары по объекту подорвали стабильность работы нефтепровода "Дружба" и создали угрозу энергетической безопасности стран Центральной Европы.

Комментируя атаку на НПУ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что данный узел нефтепровода "Дружба" играет ключевую роль в энергетической безопасности его страны. Министр призвал Украину "не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаки на энергоносители, поставляемые в Венгрию".

Напомним, 22 августа стало известно, что Венгрия и Словакия официально обратились в Еврокомиссию из-за атаки на нефтепровод "Дружба". По мнению сторон, повреждение магистрали, которая поставляет российскую нефть, создает прямую угрозу их энергетической безопасности.