Спецназ СБУ озброївся рідкісними американськими гранатометами Mk 47 Stryker (відео)
Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України отримав на озброєння американські 40-мм автоматичні гранатомети Mk.47 Stryker. Цей зразок озброєння нечасто можна зустріти на українському фронті.
Відповідні фотографії з навчань підрозділу опублікувала 2 вересня пресслужба СБУ. Mk.47 Striker 40 — це найбільш досконалий станковий автоматичний гранатомет США зі стрічковим живленням, розроблений для заміни важкого Mk.19.
Гранатомет був прийнятий на озброєння 2006 року і досі активно використовується армією США, корпусом морської піхоти й силами спеціальних операцій. Крім того, гранатомет експлуатується Австралією та Ізраїлем.
Гранатомет Mk.47 Striker 40 — конструкція та можливості
Mk.47 працює за принципом короткого ходу ствола з жорстким замиканням і веде вогонь із закритого затвора, що підвищує ймовірність ураження цілі першим пострілом. Живлення здійснюється зі стандартної розсипної стрічки калібру 40×53 мм NATO.
Порівняно з більш поширеним автоматичним гранатометом Mk 19, нова модель помітно легша: маса зброї становить 18 кг проти 35 кг у попередника. Це спрощує транспортування і застосування в бойових умовах.
Mk.47 сумісний з усіма стандартними боєприпасами 40×53 мм. При цьому для нього було розроблено і спеціальні снаряди з дистанційним підривом.
- Mk285 PPHE (NAMMO, США): програмований боєприпас із повітряним підривом, формує до 1450 осколків ураження
- C171 PPHE-RF (європейський): граната з радіочастотним програмуванням, управляється через модуль MPU.
- MK314 HEDP-RF / MK314 HEDP-AB: комбіновані кумулятивно-осколкові гранати подвійного призначення. У режимі осколково-фугасного підриву створюють до 1200 осколків, у кумулятивному забезпечують пробиття до 65 мм гомогенної броні.
Таким чином, Mk.47 Striker 40 поєднує компактність і високу точність з можливістю застосування боєприпасів нового покоління, що робить його однією з найефективніших систем свого класу у світі.
Технічні характеристики Mk.47 Striker 40
- Калібр: 40 мм (40×53 мм NATO)
- Маса зброї: 18 кг
- Маса з триногою: близько 41 кг
- Довжина: 1090 мм
- Темп стрільби: 250-300 пострілів на хв
- Приціл: AN/PWG-1 або LVS II (балістичний обчислювач, лазерний далекомір, тепловізор)
- Боєприпаси: стандартні 40-мм і спеціальні з дистанційним підривом
- Ефективна дальність: до 2000 м (по наземних цілях)
Нагадаємо, у травні Компанія Northrop Grumman вперше продемонструвала випробування футуристичного прототипу 25-мм напівавтоматичного гранатомета, розробленого у співпраці з Colt. Основне завдання нової зброї — ураження живої сили за укриттями та боротьба з дронами на рівні відділення або взводу.