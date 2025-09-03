Спецназ СБУ озброївся рідкісними американськими гранатометами Mk 47 Stryker (відео)

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України отримав на озброєння американські 40-мм автоматичні гранатомети Mk.47 Stryker. Цей зразок озброєння нечасто можна зустріти на українському фронті.

Відповідні фотографії з навчань підрозділу опублікувала 2 вересня пресслужба СБУ. Mk.47 Striker 40 — це найбільш досконалий станковий автоматичний гранатомет США зі стрічковим живленням, розроблений для заміни важкого Mk.19.

Стрільба з гранатомета Mk.47 Striker

Гранатомет був прийнятий на озброєння 2006 року і досі активно використовується армією США, корпусом морської піхоти й силами спеціальних операцій. Крім того, гранатомет експлуатується Австралією та Ізраїлем.

Гранатомет Mk.47 Striker 40 — конструкція та можливості

Mk.47 працює за принципом короткого ходу ствола з жорстким замиканням і веде вогонь із закритого затвора, що підвищує ймовірність ураження цілі першим пострілом. Живлення здійснюється зі стандартної розсипної стрічки калібру 40×53 мм NATO.

Порівняно з більш поширеним автоматичним гранатометом Mk 19, нова модель помітно легша: маса зброї становить 18 кг проти 35 кг у попередника. Це спрощує транспортування і застосування в бойових умовах.

Mk.47 сумісний з усіма стандартними боєприпасами 40×53 мм. При цьому для нього було розроблено і спеціальні снаряди з дистанційним підривом.

Mk285 PPHE (NAMMO, США): програмований боєприпас із повітряним підривом, формує до 1450 осколків ураження

C171 PPHE-RF (європейський): граната з радіочастотним програмуванням, управляється через модуль MPU.

MK314 HEDP-RF / MK314 HEDP-AB: комбіновані кумулятивно-осколкові гранати подвійного призначення. У режимі осколково-фугасного підриву створюють до 1200 осколків, у кумулятивному забезпечують пробиття до 65 мм гомогенної броні.

Таким чином, Mk.47 Striker 40 поєднує компактність і високу точність з можливістю застосування боєприпасів нового покоління, що робить його однією з найефективніших систем свого класу у світі.

Технічні характеристики Mk.47 Striker 40

Калібр: 40 мм (40×53 мм NATO)

Маса зброї: 18 кг

Маса з триногою: близько 41 кг

Довжина: 1090 мм

Темп стрільби: 250-300 пострілів на хв

Приціл: AN/PWG-1 або LVS II (балістичний обчислювач, лазерний далекомір, тепловізор)

Боєприпаси: стандартні 40-мм і спеціальні з дистанційним підривом

Ефективна дальність: до 2000 м (по наземних цілях)

Нагадаємо, у травні Компанія Northrop Grumman вперше продемонструвала випробування футуристичного прототипу 25-мм напівавтоматичного гранатомета, розробленого у співпраці з Colt. Основне завдання нової зброї — ураження живої сили за укриттями та боротьба з дронами на рівні відділення або взводу.