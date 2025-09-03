Спецназ СБУ вооружился редкими американскими гранатометами Mk 47 Stryker (видео)

Центр специальных операций «А» Службы безопасности Украины получил на вооружение американские 40-мм автоматические гранатометы Mk.47 Stryker. Это образец вооружения нечасто можно встретить на украинском фронте.

Related video

Соответствующие фотографии с учений подразделения опубликовала 2 сентября пресс-служба СБУ. Mk.47 Striker 40 — это наиболее совершенный станковый автоматический гранатомет США с ленточным питанием, разработанный для замены тяжелого Mk.19.

Стрельба из гранатомета Mk.47 Striker

Гранатомет был принят на вооружение в 2006 году и до сих пор активно используется армией США, корпусом морской пехоты и силами специальных операций. Кроме того, гранатомет эксплуатируется Австралией и Израилем.

Гранатомет Mk.47 Striker 40 — конструкция и возможности

Mk.47 работает по принципу короткого хода ствола с жестким запиранием и ведет огонь с закрытого затвора, что повышает вероятность поражения цели первым выстрелом. Питание осуществляется из стандартной рассыпной ленты калибра 40×53 мм NATO.

В сравнении с более распространенным автоматическим гранатометом Mk 19, новая модель заметно легче: масса оружия составляет 18 кг против 35 кг у предшественника. Это упрощает транспортировку и применение в боевых условиях.

Mk.47 совместим со всеми стандартными боеприпасами 40×53 мм. При этом для него были разработаны и специальные снаряды с дистанционным подрывом.

Mk285 PPHE (NAMMO, США): программируемый боеприпас с воздушным подрывом, формирует до 1450 поражающих осколков.

C171 PPHE-RF (европейский): граната с радиочастотным программированием, управляется через модуль MPU.

MK314 HEDP-RF / MK314 HEDP-AB: комбинированные кумулятивно-осколочные гранаты двойного назначения. В режиме осколочно-фугасного подрыва создают до 1200 осколков, в кумулятивном обеспечивают пробитие до 65 мм гомогенной брони.

Таким образом, Mk.47 Striker 40 сочетает компактность и высокую точность с возможностью применения боеприпасов нового поколения, что делает его одной из наиболее эффективных систем своего класса в мире.

Технические характеристики Mk.47 Striker 40

Калибр: 40 мм (40×53 мм NATO)

Масса оружия: 18 кг

Масса с треногой: около 41 кг

Длина: 1090 мм

Темп стрельбы: 250–300 выстрелов в мин

Прицел: AN/PWG-1 или LVS II (баллистический вычислитель, лазерный дальномер, тепловизор)

Боеприпасы: стандартные 40-мм и специальные с дистанционным подрывом

Эффективная дальность: до 2000 м (по наземным целям)

Напомним, в мае Компания Northrop Grumman впервые продемонстрировала испытания футуристического прототипа 25-мм полуавтоматического гранатомета, разработанного в сотрудничестве с Colt. Основная задача нового оружия — поражение живой силы за укрытиями и борьба с дронами на уровне отделения или взвода.