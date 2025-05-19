В США показали испытания футуристического гранатомета PGS с оптическим прицелом (видео)

Компания Northrop Grumman впервые продемонстрировала испытания прототипа 25-мм полуавтоматического гранатомета, разработанного в сотрудничестве с Colt в рамках программы Precision Grenadier System (PGS) армии США.

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Обозреватели издания The War Zone, комментируя опубликованный в соцсетях видеоролик, пишут, что представленное оружие визуально напоминает увеличенную винтовку, которая питается из коробчатого магазина на 5 боезарядов. Ручной гранатомет имеет ствол длиной 35,5–38 см и массу в 6,8 кг. Основная задача нового оружия — поражение живой силы за укрытиями и борьба с дронами на уровне отделения или взвода.

Примечательно, на прототип установлена интеллектуальная оптика Vortex Optics XM157, уже принятая армией для винтовок XM7 и пулеметов XM250 калибра 6,8×51 мм.

Аналитики отметили, что на апрельской выставке Modern Day Marine в Вашингтоне также демонстрировалась конфигурация данного гранатомета с оптикой SMASH израильской компании Smartshooter, предназначенной для точного поражения малогабаритных БПЛА.

Касаемо самой разработки представители Northrop Grumman рассказали, что они сосредоточились на разработке семейства специализированных боеприпасов, в то время как Colt руководила разработкой самого оружия. Речь идет о боеприпасах с воздушным подрывом, однако предполагается использование бронебойных и противопехотных гранат.

Требования к новым гранатометам

Программа PGS призвана заменить отмененный в 2018 году гранатомет XM25 "Каратель", разработанный в рамках программы OICW. Среди причин закрытия XM25 назывались его масса (6,35 кг), высокая стоимость и ограниченная эффективность.

Согласно требованиям армии США система PGS должна быть переносной, полуавтоматической и иметь магазинное питание. При этом в отличие от существующих 40-мм гранатометов M203 и M320, которые стреляют по навесной траектории, новая система должна поражать цели по более пологой траектории, обеспечивая высокую точность.

Обозреватели подчеркнули, что хотя сроки выбора финального образца PGS пока не определены, интерес армии к системе возрос на фоне растущей угрозы со стороны беспилотников, особенно после боевых действий в Украине.

Напомним, испанская оборонная компания Instalaza официально представила ракетную установку Hispano MPW, которая была разработана на основе РПГ C90, используемых Вооруженными силами Украины.