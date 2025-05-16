Название придумали в ВСУ: испанцы показали новый гранатомет Hispano MPW, чем он особенный (фото)

Испанская оборонная компания Instalaza официально представила разработку на выставке FEINDEF-2025. Пусковая установка была создана с учетом опыта использования ее предшественницы в реальных боевых условиях.

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Об этом 15 мая сообщили в Army Recognition.

Hispano MPW (Multipurpose Weapon) — это многоразовая 90-мм плечевая ракетная установка, разработанная испанцами для удовлетворения потребностей современной пехоты.

Фото гранатомета Hispano MPW Фото: European Defence Review

"Система знаменует собой значительную эволюцию в сегменте противотанкового и многоцелевого легкого оружия, внедряя многократную архитектуру к проверенному семейству боеприпасов C90, теперь улучшенную возможностями увеличенной дальности. Эта инновация улучшает модульность, логистику и мобильность, что является решающим для современных полей боя, где универсальность и цифровая интеграция являются ключевыми", — отметили аналитики.

Эта безоткатная пусковая установка может стрелять полным спектром боеприпасов C90, включая противоброневые, противобункерные, двухцелевые, дымовые и усиленные снаряды. Это предлагает значительные преимущества в стоимости и логистике. В то же время под Hispano MPW создали новые двухступенчатые боеприпасы увеличенной дальности, способные поражать цели на расстоянии до 650 метров.

Hispano MPW оборудована многоразовым металлическим гладкоствольным стволом, покрытым защитной тканью для уменьшения тепловой сигнатуры. В этот гранатомет интегрирована система управления огнем Vosel-H (FCS), полностью разработанная Instalaza. Она имеет дневной и ночной режимы с оптическим и тепловизионным изображением, лазерным дальномером и автоматической баллистической коррекцией на основе типа снаряда и окружающих условий. FCS способна корректировать прицеливание, измеряя угловую скорость и переменные среды.

Длина пусковой установки — менее метра, а ее вес достигает примерно 5,8 кг (без FCS). Таким образом, оружие пригодно для использования воздушно-десантными войсками и мобильной пехотой. Оно отличается модульностью и цифровым управлением огнем.

Отмечается, что Hispano MPW разработали на основе многолетнего опыта работы с РПГ C90, который широко использовали вооруженные силы Испании и экспортировали клиентам по всему миру. Частично появление новинки — это ответ на отзывы с реального поля боя, в частности от ВСУ, которые высоко оценили надежность и эффективность C90.

Фото военных с РПГ C90 Фото: Instalaza

Именно украинским опытом было вдохновлено и название гранатомета: "Hispano" — это полевое прозвище, которое защитники дали системам C90. Разработчики официально приняли такое название, отдавая дань уважения тем, кто использовал оружие-предшественницу на настоящей передовой.

От других систем Hispano MPW тем, что:

может использоваться повторно, одновременно предлагая цифровую интегрированную систему управления огнем в компактном формфакторе;

в отличие от устаревших гранатометов оборудована современными датчиками, объединение которых позволяет эффективнее наносить удары с высокой вероятностью первого попадания.

В издании подчеркнули, что поставка новинки ВСУ добавила бы точности поражений легкой и средней бронетехники, усилив тактические оборонительные возможности на уровне взвода или отделения. Совместимость с боеприпасами к C90 позволила бы воинам быстро обучиться работе с разработкой, а также ускорила бы развертывание. В то же время новые снаряды расширили бы типичные дистанции ближнего боя, обеспечив преимущество в дистанции поражения бронетехники и укрепленных позиций.

"Используя проверенную экосистему C90 и совершенствуя ее цифровым наведением и боеприпасами с большой дальностью стрельбы, Hispano MPW предлагает современным армиям умный, гибкий и экономически эффективный инструмент для противотанкового и многоцелевого боевого взаимодействия", — подытожили аналитики.

Фото гранатомета Hispano MPW Фото: European Defence Review

В Defense Express отметили, что РПГ C90 поставляли в Украину с 2022 года. Приблизительная стоимость этой системы достигала примерно 3000 евро. Цена Hispano MPW пока неизвестна, но, по мнению аналитиков, она должна быть значительно больше. Снаряды же, вероятно, будут стоить примерно так же.

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