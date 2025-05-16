ВМС Великобритании испытали самую большую безэкипажную подводную лодку в Европе Excalibur

Королевский флот Великобритании представил свою первую беспилотную подводную лодку. 12-метровое экспериментальное судно водоизмещением 19 тонн и шириной 2 метра является самым большим беспилотным подводным судном, испытанным ВМС на сегодня.

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Об этом сообщила пресс-служба флота.

Подводная лодка получила название Excalibur, и ее официально представили общественности. Разработка лодки является кульминацией трехлетнего проекта Cetus. Его реализация рассматривается как первый шаг к созданию автономного подводного аппарата, способного взаимодействовать с экипажными субмаринами.

В течение следующих двух лет для понимания возможностей в эксплуатации Excalibur проведет масштабные ходовые испытания.

Беспилотный корабль построила компания MSubs из Плимута, которая специализируется на автоматических подводных аппаратах.

"Присвоение названия Excalibur является важной вехой для Королевского флота, и предстоящие ходовые испытания позволят нам быстро развить наше понимание эксплуатации беспилотных судов такого размера под водой", — сказал Маркус Роуз, заместитель директора по вопросам подводных боевых возможностей.

Безэкипажная подводная лодка Excalibur. Фото: ВМФ Великобритании

Официально классифицированный как сверхбольшое беспилотное подводное судно или XLUUV, Excalibur будет служить испытательной площадкой для передовых морских технологий, используя как естественную разведку, наблюдение и разведку (ISR), так и аспекты скрытности XLUUV, а также его способность нести специальные полезные нагрузки.

С момента передачи Королевскому флоту в начале этого года, Excalibur — названный в честь легенды о короле Артуре — экспериментальная высокоскоростная подводная лодка, испытанная Королевским флотом в 1950-х и 60-х годах — прошла портовые и морские приемочные испытания (HAT и SAT) на военно-морской базе Девонпорт.

Напомним, что турецкая компания Baykar представила модернизированную версию БПЛА Bayraktar TB2, которая получила обозначение Bayraktar TB2T-AI. В нее интегрировали передовые системы искусственного интеллекта, из-за чего улучшились его летные характеристики и расширились возможности ведения боя.