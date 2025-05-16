ВМС Великобритании испытали самую большую безэкипажную подводную лодку в Европе Excalibur
Королевский флот Великобритании представил свою первую беспилотную подводную лодку. 12-метровое экспериментальное судно водоизмещением 19 тонн и шириной 2 метра является самым большим беспилотным подводным судном, испытанным ВМС на сегодня.
Об этом сообщила пресс-служба флота.
Подводная лодка получила название Excalibur, и ее официально представили общественности. Разработка лодки является кульминацией трехлетнего проекта Cetus. Его реализация рассматривается как первый шаг к созданию автономного подводного аппарата, способного взаимодействовать с экипажными субмаринами.
В течение следующих двух лет для понимания возможностей в эксплуатации Excalibur проведет масштабные ходовые испытания.
Беспилотный корабль построила компания MSubs из Плимута, которая специализируется на автоматических подводных аппаратах.
"Присвоение названия Excalibur является важной вехой для Королевского флота, и предстоящие ходовые испытания позволят нам быстро развить наше понимание эксплуатации беспилотных судов такого размера под водой", — сказал Маркус Роуз, заместитель директора по вопросам подводных боевых возможностей.
Официально классифицированный как сверхбольшое беспилотное подводное судно или XLUUV, Excalibur будет служить испытательной площадкой для передовых морских технологий, используя как естественную разведку, наблюдение и разведку (ISR), так и аспекты скрытности XLUUV, а также его способность нести специальные полезные нагрузки.
С момента передачи Королевскому флоту в начале этого года, Excalibur — названный в честь легенды о короле Артуре — экспериментальная высокоскоростная подводная лодка, испытанная Королевским флотом в 1950-х и 60-х годах — прошла портовые и морские приемочные испытания (HAT и SAT) на военно-морской базе Девонпорт.
Напомним, что турецкая компания Baykar представила модернизированную версию БПЛА Bayraktar TB2, которая получила обозначение Bayraktar TB2T-AI. В нее интегрировали передовые системы искусственного интеллекта, из-за чего улучшились его летные характеристики и расширились возможности ведения боя.