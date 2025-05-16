ВМС Великої Британії випробували найбільший безекіпажний підводний човен у Європі Excalibur

Королівський флот Великої Британії представив свій перший безпілотний підводний човен. 12-метрове експериментальне судно водотоннажністю 19 тонн і шириною 2 метри є найбільшим безпілотним підводним судном, випробуваним ВМС на сьогодні.

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Про це повідомила пресслужба флоту.

Підводний човен отримав назву Excalibur, і його офіційно представили громадськості. Розробка човна є кульмінацією трирічного проєкту Cetus. Його реалізація розглядається як перший крок до створення автономного підводного апарата, здатного взаємодіяти з екіпажними субмаринами.

Протягом наступних двох років для розуміння можливостей в експлуатації Excalibur проведе масштабні ходові випробування.

Безпілотний корабель збудувала компанія MSubs з Плімута, яка спеціалізується на автоматичних підводних апаратах.

"Надання назви Excalibur є важливою віхою для Королівського флоту, і майбутні ходові випробування дозволять нам швидко розвинути наше розуміння експлуатації безпілотних суден такого розміру під водою", — сказав Маркус Роуз, заступник директора з питань підводних бойових можливостей.

Безекіпажний підводний човен Excalibur. Фото: ВМФ Великої Британії

Офіційно класифікований як надвелике безпілотне підводне судно або XLUUV, Excalibur служитиме випробувальним майданчиком для передових морських технологій, використовуючи як природну розвідку, спостереження та розвідку (ISR), так і аспекти прихованості XLUUV, а також його здатність нести спеціальні корисні навантаження.

З моменту передачі Королівському флоту на початку цього року, Excalibur – названий на честь легенди про короля Артура – ​​експериментальний високошвидкісний підводний човен, випробуваний Королівським флотом у 1950-х і 60-х роках – пройшов портові та морські приймальні випробування (HAT та SAT) на військово-морській базі Девонпорт.

Нагадаємо, що турецька компанія Baykar представила модернізовану версію БПЛА Bayraktar TB2, яка отримала позначення Bayraktar TB2T-AI. В неї інтегрували передові системи штучного інтелекту, через що покращилися його льотні характеристики та розширилися можливості ведення бою.