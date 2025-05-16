Назву вигадали у ЗСУ: іспанці показали новий гранатомет Hispano MPW, чим він особливий (фото)

Іспанська оборонна компанія Instalaza офіційно презентувала розробку на виставці FEINDEF-2025. Пускова установка була створена з огляду на досвід використання її попередниці у реальних бойових умовах.

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Про це 15 травня повідомили в Army Recognition.

Hispano MPW (Multipurpose Weapon) — це багаторазова 90-мм плечова ракетна установка, розроблена іспанцями для задоволення потреб сучасної піхоти.

Фото гранатомета Hispano MPW Фото: European Defence Review

"Система знаменує собою значну еволюцію в сегменті протитанкової та багатоцільової легкої зброї, впроваджуючи багаторазову архітектуру до перевіреного сімейства боєприпасів C90, тепер покращену можливостями збільшеної дальності. Ця інновація покращує модульність, логістику та мобільність, що є вирішальним для сучасних полів бою, де універсальність та цифрова інтеграція є ключовими", — зауважили аналітики.

Ця безвідкатна пускова установка може стріляти повним спектром боєприпасів C90, включно з протиброньованими, протибункерними, двоцільовими, димовими та посиленими снарядами. Це пропонує значні переваги у вартості й логістиці. Водночас під Hispano MPW створили нові двоступеневі боєприпаси збільшеної дальності, здатні уражати цілі на відстані до 650 метрів.

Hispano MPW обладнана багаторазовим металевим гладкоствольним стволом, покритим захисною тканиною для зменшення теплової сигнатури. У цей гранатомет інтегрована система керування вогнем Vosel-H (FCS), повністю розроблена Instalaza. Вона має денний та нічний режими з оптичним й тепловізійним зображенням, лазерним далекоміром та автоматичною балістичною корекцією на основі типу снаряда й навколишніх умов. FCS здатна коригувати прицілювання, вимірюючи кутову швидкість та змінні середовища.

Довжина пускової установки — менш як метр, а її вага сягає приблизно 5,8 кг (без FCS). Отже, зброя придатна для використання повітряно-десантними військами й мобільною піхотою. Вона вирізняється модульністю та цифровим керуванням вогнем.

Зазначається, що Hispano MPW розробили на основі багаторічного досвіду роботи з РПГ C90, який широко використовували збройні сили Іспанії та експортували клієнтам по всьому світу. Частково поява новинки — це відповідь на відгуки з реального поля бою, зокрема від ЗСУ, які високо оцінили надійність та ефективність C90.

Фото військових з РПГ C90 Фото: Instalaza

Саме українським досвідом була натхненна й назва гранатомета: "Hispano" — це польове прізвисько, яке захисники дали системам C90. Розробники офіційно прийняли таку назву, віддаючи шану тим, хто використовував зброю-попередницю на справжній передовій.

Від інших систем Hispano MPW тим, що:

може використовуватись повторно, водночас пропонуючи цифрову інтегровану систему управління вогнем у компактному формфакторі;

на відміну від застарілих гранатометів обладнана сучасними датчиками, об’єднання яких дозволяє ефективніше завдавати ударів з високою ймовірністю першого влучання.

У виданні підкреслили, що постачання новинки ЗСУ додало б точності уражень легкої й середньої бронетехніки, підсиливши тактичні оборонні можливості на рівні взводу або відділення. Сумісність з боєприпасами до C90 дозволила б воїнам швидко навчитись роботи з розробкою, а також прискорила б розгортання. Водночас нові снаряди розширили б типові дистанції ближнього бою, забезпечивши перевагу у дистанції ураження бронетехніки й укріплених позицій.

"Використовуючи перевірену екосистему C90 та вдосконалюючи її цифровим наведенням та боєприпасами з великою дальністю стрільби, Hispano MPW пропонує сучасним арміям розумний, гнучкий та економічно ефективний інструмент для протитанкової та багатоцільової бойової взаємодії", — підсумували аналітики.

Фото гранатомета Hispano MPW Фото: European Defence Review

У Defense Express зауважили, що РПГ C90 постачали в Україну з 2022 року. Приблизна вартість цієї системи сягала приблизно 3000 євро. Ціна Hispano MPW поки невідома, але, на думку аналітиків, вона має бути значно більшою. Снаряди ж, ймовірно, коштуватимуть приблизно так само.

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