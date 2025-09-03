"Роздувають сенсацію": з'явилися нові деталі "глушіння" GPS-сигналу на борту літака глави ЄС

Літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 1 вересня був змушений здійснити посадку в болгарському аеропорту Пловдива, після втрати навігаційного сигналу GPS. Причиною нібито стали навмисні перешкоди, в яких звинуватили Росію, проте через два дні після інциденту з'явилися нові деталі.

Повітряне судно Dassault Falcon 900LX протягом години кружляло над аеропортом, втративши електронні навігаційні засоби, і в підсумку сіло вручну, імовірно, з використанням "паперових карт". Видання Financial Times уточнює, що GPS-навігація була відключена саме в районі Пловдива, відомого як зона частих перешкод. Зі свого боку британський телеканал Sky News повідомляє, що за інформацією болгарської сторони, інцидент є "грубим втручанням Росії", причому з політичним контекстом.

Медіа нагадало, що інцидент стався напередодні важливої зустрічі європейських лідерів, присвяченої миротворчій операції в Україні. В експертних колах не виключають, що публікацію про ймовірне глушіння могли використати як політичний сигнал та інструмент тиску.

Літак Урсули фон дер Ляєн — коментарі фахівців

Пілот Шон Фіцпатрік, який літав у тому ж районі в день події, зазначив, що аеропорт Пловдива давно перебуває в зоні перешкод. За його словами, пілоти зазвичай вимикають GPS-приймачі та використовують альтернативні системи, включно з посадкою за приладами. Водночас Фіцпатрік здивувався, що в медіа заговорили про використання для навігації "паперових карт", а не сучасних засобів.

"Коли я почув, що вони використовують паперові карти для навігації, я подумав: чому в них просто немає iPad?" — сказав пілот.

Він додав, що в усій історії з літаком Урсули фон дер Ляєн є "частка політики і роздмухування сенсації".

Карта рівнів перешкод GPS, виявлених у Європі на початку 2025 року. Джерело: GPSjam.org

Ситуацію прокоментував і Томас Вітінгтон, експерт з радіоелектронної боротьби з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). Він зазначив, що політичний підтекст можливий.

"Я думаю, що досить складно з будь-яким ступенем упевненості сказати, чи був її літак цілеспрямовано атакований. Але я впевнений, що для Путіна це дуже щасливий збіг", — сказав аналітик.

Вітінгтон пояснив, що така атака може транслювати послання Кремля в дусі "Ми тут, ми можемо ускладнити вам життя". Але в усякому разі дії росіян є безвідповідальними, оскільки вони загрожують міжнародним авіаперевезенням.

Деталі інциденту з Dassault Falcon 900LX

Зазначимо, що від Пловдива до Севастополя понад 700 км. Ані Фіцпатрік, ані Вітінгтон публічно не вдавалися в технічні деталі інциденту і навіть не припустили, яким саме чином Росія могла створити на такій відстані перешкоди, які вивели з ладу системи GPS-навігації літака.

Відстань від Пловдива до Севастополя. Джерело: CalcMaps

Ба більше, згідно з офіційними даними ресурсу Flightradar24, 1 вересня літак Dassault Falcon 900LX, на якому летіла Урсула фон дер Ляєн, не мав жодних проблем із GPS.

"Політ мав тривати 1 годину 48 хвилин. Він тривав 1 годину 57 хвилин. Транспондер літака повідомляв про хорошу якість GPS-сигналу з моменту зльоту до посадки", — йдеться в повідомленні.

Коментарі ресурсу Flightradar24 про політ літака Dassault Falcon 900LX

Нагадаємо, Рада міністрів Болгарії офіційно заявила, що 1 вересня під час перельоту Урсули фон дер Ляєн до Пловдива сталася нейтралізація супутникового сигналу, що передавав інформацію в навігаційну систему GPS літака. При цьому ситуація нібито торкнулася не тільки літака глави Європейської комісії, а всього аеропорту.