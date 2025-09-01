Відключили GPS по всьому аеропорту: нові деталі аварійної посадки літака Урсули фон дер Ляєн

Сигнал зник під час заходу на посадку в аеропорту Пловдива. Але виявилося, що це торкнулося не тільки літака голови Європейської комісії, а всього аеропорту.

Повідомляється, що під час перельоту Урсули фон дер Ляєн до Пловдива сталася нейтралізація супутникового сигналу, що передає інформацію в навігаційну систему GPS літака. Про це офіційно повідомила Рада міністрів Болгарії у відповідь на інформацію, яка з'явилася у Financial Times, пише BTVnovinite.

"Під час заходу на посадку в аеропорту Пловдива зник сигнал GPS. З метою забезпечення безпеки польоту Управління цивільної авіації негайно запропонувало альтернативний варіант заходу на посадку з використанням наземних навігаційних засобів (системи інструментальної посадки). Наземні навігаційні засоби, які використовуються в Болгарії, не залежать від систем GPS і забезпечують безпечне та надійне приземлення", — йдеться в заяві.

Пілотам вдалося посадити літак у Болгарії Фото: Соцсети

У розісланій ЗМІ позиції йдеться про те, що переліт Урсули фон дер Ляєн здійснювався на літаку, зафрахтованому Європейською комісією.

Офіційні особи, знайомі з інцидентом, повідомили, що пілотам літака довелося користуватися паперовими картами. Вони додали, що інцидент розглядають як ймовірний випадок втручання Росії.

За словами одного з них, "уся територія аеропорту залишилася без сигналу GPS". Літак кружляв майже годину, перш ніж пілот ухвалив рішення здійснити ручну посадку, використовуючи аналогові карти.

Представник Єврокомісії заявив, що болгарська влада поінформувала комісію про те, що це російська провокація.

Збій в аеропорту Пловдива пов'язаний із так званим глушінням GPS — практикою, яка вимикає, або спотворює супутникову навігацію. Цей інструмент, використовуваний для захисту військових і розвідки, тепер також використовується для дестабілізації.

Подібні інциденти стають дедалі частішими в регіоні Балтійського моря і в країнах Східної Європи, що межують із Росією, зачіпаючи не тільки літаки, а й кораблі, а також цивільні навігаційні системи.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн прибула до Пловдива для зустрічі з прем'єр-міністром Росеном Желязковим і відвідування Військово-авіаційного комплексу в Сопоті. На прес-конференції в Болгарії вона заявила: "Путін не змінився і не зміниться. Він хижак. Його можна стримати тільки шляхом жорсткого стримування".

