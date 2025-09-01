Отключили GPS по всему аэропорту: новые детали аварийной посадки самолета Урсулы фон дер Ляйен

Сигнал пропал при заходе на посадку в аэропорту Пловдива. Но оказалось, что это коснулось не только самолета главы Европейской комиссии, а всего аэропорта.

Сообщается, что во время перелета Урсулы фон дер Ляйен в Пловдив произошла нейтрализация спутникового сигнала, передающего информацию в навигационную систему GPS самолета. Об этом официально сообщил Совет министров Болгарии в ответ на информацию, которая появилась в Financial Times, пишет BTVnovinite.

"При заходе на посадку в аэропорту Пловдива пропал сигнал GPS. В целях обеспечения безопасности полета Управление гражданской авиации немедленно предложило альтернативный вариант захода на посадку с использованием наземных навигационных средств (системы инструментальной посадки). Наземные навигационные средства, используемые в Болгарии, не зависят от систем GPS и обеспечивают безопасную и надежную посадку", — говорится в заявлении.

Пилотам удалось посадить самолет в Болгарии Фото: Соцсети

В разосланной СМИ позиции говорится, что перелет Урсулы фон дер Ляйен осуществлялся на самолете, зафрахтованном Европейской комиссией.

Официальные лица, знакомые с инцидентом, сообщили, что пилотам самолета пришлось пользоваться бумажными картами. Они добавили, что инцидент рассматривается как предполагаемый случай вмешательства России.

По словам одного из них, "вся территория аэропорта осталась без сигнала GPS". Самолет кружил почти час, прежде чем пилот принял решение совершить ручную посадку, используя аналоговые карты.

Представитель Еврокомиссии заявил, что болгарские власти проинформировали комиссию о том, что это российская провокация.

Сбой в аэропорту Пловдива связан с так называемым глушением GPS — практикой, которая выключает, или искажает спутниковую навигацию. Этот инструмент, используемый для защиты военных и разведки, теперь также используется для дестабилизации.

Подобные инциденты становятся все более частыми в регионе Балтийского моря и в странах Восточной Европы, граничащих с Россией, затрагивая не только самолеты , но и корабли, а также гражданские навигационные системы.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Пловдив для встречи с премьер-министром Росеном Желязковым и посещения Военно-авиационного комплекса в Сопоте. На пресс-конференции в Болгарии она заявила: "Путин не изменился и не изменится. Он хищник. Его можно сдержать только путем жесткого сдерживания".

