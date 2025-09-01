Не обошлось без россиян: самолет с президентом Еврокомиссии совершил экстренную посадку

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен совершил в Болгарии вынужденную посадку без GPS. Предполагают, что причиной стал российский комплекс РЭБ.

У самолета, на борту которого находилась фон дер Ляйен, отключилась навигация, пишет Financial Times. Из-за этого специалистам пришлось использовать обычные бумажные карты.

Инцидент произошел накануне, когда Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив. По информации издания, GPS-сигнал исчез во всей зоне аэропорта. Самолет еще час кружил над аэропортом, затем пилоты решили совершить посадку по аналоговым картам.

"Это определенно было помехой", — приводит FT слова одного из чиновников, следивших за ситуацией.

Управление воздушного движения Болгарии в комментарии изданию подтвердило инцидент. Там отметили, что еще с февраля 2022 года наблюдается "заметное увеличение количества случаев глушения GPS", а затем добавились подмены сигналов.

"Эти помехи нарушают точный прием сигналов GPS, что приводит к различным эксплуатационным проблемам для самолетов и наземных систем", — подчеркнула болгарская сторона.

Что касается России, то пресс-служба кремлевского главаря Путина заявила изданию FT, что представленная информация якобы "является неверной".

Стоит заметить, что руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела из польской Варшавы в болгарский Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковим и посетить завод по производству боеприпасов. Этому предшествовало турне еврочиновницы по странам ЕС, во время которого фон дер Ляйен обсуждала наращивание усилий для улучшения обороноспособности в контексте войны России против Украины.

"Путин не изменился и не изменится, — заявила фон дер Ляйен накануне во время встречи с журналистами, — он хищник, и, чтобы его сдержать, понадобятся сильные меры".

