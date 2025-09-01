Літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн здійснив у Болгарії вимушену посадку без GPS. Припускають, що причиною став російський комплекс РЕБ.

У літака, на борту якого перебувала фон дер Ляйєн, відключилася навігація, пише Financial Times. Через це фахівцям довелося використовувати звичайні паперові карти.

Інцидент стався напередодні, коли Урсула фон дер Ляйєн летіла до болгарського міста Пловдів. За інформацією видання, GPS-сигнал зник у всій зоні аеропорту. Літак ще годину кружляв над аеропортом, потім пілоти вирішили здійснити посадку за аналоговими картами.

«Це було безперечно перешкодою», – наводить FT слова одного з посадовців, що стежили за ситуацією.

Управління повітряного руху Болгарії у коментарі виданню підтвердило інцидент. Там зауважили, що ще з лютого 2022 року спостерігається «помітне збільшення кількості випадків глушіння GPS», а згодом додалися підміни сигналів.

«Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів GPS, що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем», – наголосила болгарська сторона.

Щодо Росії, то пресслужба кремлівського ватажка Путіна заявила виданню FT, що подана інформація нібито «є невірною».

Варто зауважити, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн летіла з польської Варшави до болгарського Пловдіва, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим та відвідати завод з виробництва боєприпасів. Цьому передувало турне європосадовиці країнами ЄС, під час якого фон дер Ляйєн обговорювала нарощування зусиль задля покращення обороноздатності в контексті війни Росії проти України.

«Путін не змінився і не зміниться, – заявила фон дер Ляєн напередодні під час зустрічі з журналістами, – він є хижаком, і, аби його стримати, знадобляться сильні заходи».

Також Фокус повідомляв, що Медведєв погрожує розправою Мерцу і Макрону. Зокрема, чинний голова Ради Безпеки РФ відзначився черговим дописом у соцмережі Х, в якому обурювався через намагання канцлера Німеччини та президента Франції зупинити війну в Україні.

Раніше той самий Медведєв погрожував США ядерним ударом, згадуючи систему "Периметр", якою держава-агресор начебто може завдати Штатам ядерного удару у відповідь.