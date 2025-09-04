Фахівці з РФ "вигадали" українську ракету Ан-204 завдовжки 200 метрів (фото)

Ведучі російського профільного Telegram-каналу з мільйонною аудиторією опублікували пост з оглядом якоїсь модифікації "української ракети наземного базування" Ан-202/Ан-203/Ан-204, зазначивши в характеристиках її довжину у 200 метрів.

До публікації в Telegram російські фахівці в галузі ракетного озброєння прикріпили інфографіку з тактико-технічними характеристиками "нової КРНБ" (крилатої ракети наземного базування, — ред). Серед іншого було вказано довжину прототипу — 200 м.

Також було наведено й інші ТТХ сімейства ракет "Ан":

дальність польоту від 1100 до 2830 км;

корисне навантаження: від 100 до 200 кг;

швидкість польоту: близько 1000 км/год.

"Ці ракети стоять на одному виробничому конвеєрі з ракетами "Фламінго". Але при цьому поки що не зрозуміло, який вигляд вона матиме і з чого конкретно запускатиметься", — уточнили російські "знавці".

Тим часом автори публікації не потрудилися навести першоджерело і пояснити читачам, звідки такі точні характеристики дослідного зразка, над яким нібито працюють інженери з АТ "Антонов". Ба більше, стверджується, що українська сторона планує довести прототип до робочого стану "до кінця цього року і почати проводити випробування, щоб досягти бажаного радіуса ураження до 3000 км".

Зазначимо, що ведучі каналу поспіхом виправили абсурдну публікацію і вказали, що 200 метрів — це не довжина, а висота польоту ракети. Хоча джерело цих даних так і не було вказано.

Зазначимо, що в українському інформаційному полі жодних відомостей про сімейство ракет Ан-202/ Ан-203/ Ан-204 на момент публікації немає.

Нагадаємо, в мережі бурхливо обговорюється тема появи в Україні вітчизняної далекобійної ракети FP-5 "Фламінго", що призвело до чуток і спекуляцій. Експерти порталу "Мілітарний" провели аналіз відкритої інформації про ракету і надали об'єктивний огляд цього виду озброєння.

31 серпня стало відомо про перше застосування ракети FP-5 по території окупованого "Криму". Повідомлялося, що під час атаки уражено об'єкт ФСБ біля Армянська та пошкоджено шість катерів на повітряних подушках, які використовували російські прикордонні загони.