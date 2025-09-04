Специалисты из РФ "придумали" украинскую ракету Ан-204 длинною 200 метров (фото)

Ведущие российского профильного Telegram-канала с миллионной аудиторией опубликовали пост с обзором некой модификации “украинской ракеты наземного базирования” Ан-202/ Ан-203/ Ан-204, указав в характеристиках ее длину в 200 метров.

К публикации в Telegram российские специалисты в области ракетного вооружения прикрепили инфографику с тактико-техническими характеристиками “новой КРНБ” (крылатой ракеты наземного базирования, — ред). В числе прочего была указана длина прототипа — 200 м.

Также были приведены и другие ТТХ семейства ракет “Ан”:

дальность полета от 1100 до 2830 км;

полезная нагрузка: от 100 до 200 кг;

скорость полета: около 1000 км/ч.

“Данные ракеты стоят на одном производственном конвейере с ракетами «Фламинго». Но при этом пока не ясно, как она будет выглядеть и с чего конкретно будет запускаться”, — уточнили российские “знатоки”.

Между тем, авторы публикации не потрудились привести первоисточник и пояснить читателям, откуда такие точные характеристики опытного образца, над которым якобы трудятся инженеры из АО “Антонов”. Более того, утверждается, что украинская сторона планирует довести прототип до рабочего состояния “к концу этого года и начать проводить испытания, чтобы достичь желаемого радиуса поражения до 3000 км”.

Отметим, что ведущие канала в спешном порядке исправили абсурдную публикацию и указали, что 200 метров — это не длина, а высота полета ракеты. Хотя источник этих данных так и не был указан.

Отметим, что в украинском информационном поле никаких сведений о семействе ракет Ан-202/ Ан-203/ Ан-204 на момент публикации нет.

Напомним, в сети бурно обсуждается тема появления в Украине отечественной дальнобойной ракеты FP-5 “Фламинго”, что привело к слухам и спекуляциям. Эксперты портала "Милитарный" провели анализ открытой информации о ракете и предоставили объективный обзор данного вида вооружения.

31 августа стало известно о первом применение ракеты FP-5 по территории оккупированного “Крыма”. Сообщалось, что во время атаки поражен объект ФСБ возле Армянска и повреждены шесть катеров на воздушных подушках, которые использовали российские пограничные отряды.