В Україні показали новітні вітчизняні катери для спецназу ГУР: що відомо (відео)

У Києві презентували новітні українські катери, які вже використовуються силами Головного управління розвідки Міноборони України під час спецоперацій, зокрема на Тендрівській косі в Чорному морі.

Презентація пройшла 4 вересня в "Характер Парку" і стала частиною підготовки до благодійного Spartan Trifecta Weekend, який відбудеться 13-14 вересня на ВДНГ. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони в Telegram-каналі та медіа "РБК-Україна".

ГУР МОУ пояснило, що головна перевага українських розробок — їхня вартість: близько 10 тисяч доларів за катер проти мільйонів доларів за західні аналоги. Українські бійці вже використовували нові катери в кількох спецопераціях. Команда розвідників у повному спорядженні підбиралася до укріплень ЗС РФ, вступала в бій і знищувала військову техніку та живу силу противника.

У Києві продемонстрували нові катери ГУР. Фото: Віталій Носач

Нові катери ГУР: економічний варіант

За словами представників ГУР МО, катери відрізняються високою швидкістю і маневреністю. При цьому вони демонструють високі характеристики: швидкість до 150 км/год, а також можливість озброєння кулеметами Browning. Техніка призначена для проведення рятувальних операцій, медичної евакуації та бойових рейдів по тилах противника.

Прикладом успішного використання катерів стала операція на Тендрівській косі. Українські бійці знищили позиції російських військ, зокрема комплекс радіоелектронної боротьби "Зонт" і радіолокаційну станцію "Роса". Під час рейду український прапор було знову встановлено на острові, при цьому підрозділи не зазнали втрат.

Катери поставлені на озброєння спецназу ГУР. Фото: Віталій Носач Фото: РБК-Україна

У розвідці зазначають, що катери необхідні для виконання широкого спектра завдань. Одні з них мають бути компактними і маневреними, інші — мати більшу вантажопідйомність і вогневу міць.

"Якісь мають бути маленькі та швидкі, якісь мають велику кількість навантаження та бойової потужності. Тому, як кажуть на війні, зброї і техніки багато не буває", — зазначив Євген Єрін, представник Головного управління розвідки.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 липня бійці Департаменту активних дій Головного розвідувального управління МО висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію російських військ разом з особовим складом. Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту "Катери для ГУР".

У квітні Річкова флотилія поповнилася багатоцільовими швидкісними катерами SURC, які оснащені потужним комплексом кулеметного озброєння, зокрема M134 Minigun.