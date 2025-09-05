В Украине показали новейшие отечественные катера для спецназа ГУР: что известно (видео)

В Киеве презентовали новейшие украинские катера, которые уже используются силами Главного управления разведки Минобороны Украины во время спецопераций, в частности на Тендровской косе в Черном море.

Презентация прошла 4 сентября в "Характер Парке" и стала частью подготовки к благотворительному Spartan Trifecta Weekend, который состоится 13–14 сентября на ВДНГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram-канале и медиа "РБК-Украина".

ГУР МОУ объяснило, что главное преимущество украинских разработок – их стоимость: около 10 тысяч долларов за катер против миллионов долларов за западные аналоги. Украинские бойцы уже использовали новые катера в нескольких спецоперациях. Команда разведчиков в полном снаряжении подбиралась к укреплениям ВС РФ, вступала в бой и уничтожала военную технику и живую силу противника.

В Киеве продемонстрировали новые катера ГУР. Фото: Виталий Носач

Новые катера ГУР: экономичный вариант

По словам представителей ГУР МО, катера отличаются высокой скоростью и маневренностью. При этом они демонстрируют высокие характеристики: скорость до 150 км/ч, а также возможность вооружения пулеметами Browning. Техника предназначена для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации и боевых рейдов по тылам противника.

Примером успешного использования катеров стала операция на Тендровской косе. Украинские бойцы уничтожили позиции российских войск, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса". В ходе рейда украинский флаг был вновь установлен на острове, при этом подразделения не понесли потерь.

Катера поставлены на вооружение спецназа ГУР. Фото: Виталий Носач Фото: РБК-Украина

В разведке отмечают, что катера необходимы для выполнения широкого спектра задач. Одни из них должны быть компактными и маневренными, другие — обладать большей грузоподъемностью и огневой мощью.

"Какие-то должны быть маленькие и быстрые, какие-то имеют большое количество нагрузки и боевой мощи. Поэтому, как говорят на войне, оружия и техники много не бывает", — отметил Евгений Ерин, представитель Главного управления разведки.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля бойцы Департамента активных действий Главного разведывательного управления МО высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию российских войск вместе с личным составом. Успешное выполнение задачи стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катера для ГУР".

В апреле Речная флотилия пополнилась многоцелевыми скоростными катерами SURC, которые оснащены мощным комплексом пулеметного вооружения, в том числе M134 Minigun.