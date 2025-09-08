Халатність Пентагону: на американських складах "загубилися" боєприпаси на 1 млрд доларів

Американська рахункова палата US Government Accountability Office (GAO) опублікувала звіт про стан обліку та контролю за боєприпасами, що перебувають на ремонті та зберіганні у підрядників армії США. Результати перевірки вказують на масштабні проблеми в цій сфері.

Related video

Незважаючи на відносно невеликий обсяг, виявлені порушення мають системний характер, ідеться в документі від 4 вересня 2025 року. Так станом на літо 2024 року армія США не врахувала щонайменше 95% боєприпасів, розміщених на об'єктах COCO (об'єкт приватного користування з державною формою власності, — ред.), і фактично не знала, де саме вони зберігаються. Причому облікова документація велася формально, а механізми звірки з даними підрядників були відсутні.

GAO проаналізувала 94 звіти армії США з обліку боєприпасів. З них у 89 випадках було виявлено порушення. Лише п'ять звітів, що стосуються ракет для Patriot, не викликали претензій.

Серед проблемних категорій:

35 звітів щодо ракет M26;

31 звіт щодо Stinger;

14 звітів щодо ПТКР TOW;

6 звітів щодо Javelin;

2 звіти щодо ATACMS.

Даний зі звіту GAO про зберігання боєприпасів армії США Фото: US DoD

Таким чином, йдеться про системні недоліки та недбалість в управлінні ключовими категоріями озброєнь, зазначено у звіті.

"Армія не забезпечила належний облік боєприпасів, що зберігаються в COCO, через відсутність процесу та відповідних інструкцій з обліку та звітності щодо інвентаризації боєприпасів на об'єктах COCO", — наголошено в документі.

Як з'ясувалося, проблеми в американців у сфері експлуатаційних матеріалів і поставок зберігаються роками, і Пентагон досі жодного разу не отримав повністю позитивного аудиторського висновку.

Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп заявив, то Америка матиме більше боєприпасів, ніж будь-яка країна коли-небудь мала. На зустрічі з колегою з Філіппін очільник Білого дому зазначив, що у нас США "будуть усі ракети — швидкі, повільні, точні, і ті, що трохи менш точні".

АТ "Українська оборонна промисловість" у липні заявило, що Україна і Сполучені Штати Америки створюють спільний завод із виробництва спеціальних хімічних речовин, необхідних для випуску боєприпасів для української армії. Підприємство працюватиме на території США.