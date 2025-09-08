Халатность Пентагона: на американских складах "затерялись" боеприпасы на 1 млрд долларов

Американская счетная палата US Government Accountability Office (GAO) опубликовала отчет о состоянии учета и контроля за боеприпасами, находящимися на ремонте и хранении у подрядчиков армии США. Результаты проверки указывают на масштабные проблемы в этой сфере.

Related video

Несмотря на относительно небольшой объем, выявленные нарушения носят системный характер, говорится в документе от 4 сентября 2025. Так по состоянию на лето 2024 года армия США не учла не менее 95% боеприпасов, размещенных на объектах COCO (объект частного пользования с государственной формой собственности, — ред), и фактически не знала, где именно они хранятся. Причем учетная документация велась формально, а механизмы сверки с данными подрядчиков отсутствовали.

GAO проанализировала 94 отчета армии США по учету боеприпасов. Из них в 89 случаях были обнаружены нарушения. Лишь пять отчетов, касающихся ракет для Patriot, не вызвали претензий.

Среди проблемных категорий:

35 отчетов по ракетам M26;

31 отчет по Stinger;

14 отчетов по ПТКР TOW;

6 отчетов по Javelin;

2 отчета по ATACMS.

Данный из отчета GAO о хранении боеприпасов армии США Фото: US DoD

Таким образом, речь идет о системных недочетах и халатности в управлении ключевыми категориями вооружений, указано в отчете.

"Армия не обеспечила надлежащий учет боеприпасов, хранящихся в COCO, из-за отсутствия процесса и соответствующих инструкций по учету и отчетности по инвентаризации боеприпасов на объектах COCO", — подчеркнуто в документе.

Как выяснилось, проблемы у американцев в сфере эксплуатационных материалов и поставок сохраняются годами, и Пентагон до сих пор ни разу не получил полностью положительного аудиторского заключения.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп заявил, то Америка будет иметь больше боеприпасов, чем любая страна когда-либо имела. На встрече с коллегой из Филиппин глава Белого дома отметил, что у нас США “будут все ракеты — быстрые, медленные, точные, и те, что чуть менее точные”.

АО "Украинская оборонная промышленность" в июле заявило, что Украина и Соединенные Штаты Америки создают совместный завод по производству специальных химических веществ, необходимых для выпуска боеприпасов для украинской армии. Предприятие будет работать на территории США.