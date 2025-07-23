США будут иметь "больше боеприпасов, чем любая страна", — Трамп (видео)

22 июля американский лидер Дональд Трамп встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Политики обсудили создание совместного хаба для производства и хранения боеприпасов в зоне Субик.

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Когда предложенный центр будет построен, США и Филиппины "будут иметь больше боеприпасов, чем любая страна когда-либо имела". Об этом во время встречи заявил Трамп, как передали 23 июля в ABS-CBN News. Он назвал проект "очень важным", подчеркнув, что союзники нуждаются в снарядах.

Брифинг Дональда Трампа и Фердинанда Маркоса-младшего в Овальном кабинете

"У нас будут все ракеты — быстрые, медленные, точные, и те, что чуть менее точные. У нас будет больше боеприпасов, чем у любой страны, и это очень важно для меня", — заявил республиканец в Овальном кабинете.

Маркос-младший заверил, что Филиппины приветствуют идею о совместном центре и другие оборонные и безопасностные соглашения с США. Он отметил, что считает это необходимым, учитывая ситуацию вокруг Южнокитайского моря.

"Это фактически помощь Соединенных Штатов Филиппинам в том, что мы называем нашей оборонной программой "Самодостаточность", которая позволяет нам быть самодостаточными, чтобы иметь возможность стоять на собственных ногах независимо от обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем", — пояснил президент.

В СМИ отметили, что США остаются единственным традиционным союзником Филиппин. При президентстве Маркоса-младшего американские войска получили доступ к большему количеству военных баз на территории страны. Это происходит на фоне того, что Китай продолжает претендовать почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, когда международный суд еще в 2016 году признал эти претензии незаконными.

Комитет ассигнований Палаты представителей США ранее поручил Минобороны изучить возможность создания совместного хаба в Субике, чтобы решить проблему "отсутствия предприятия по производству боеприпасов передового базирования в Индо-Тихоокеанском регионе". В Филиппинах приветствовали такое предложение о сотрудничестве.

Напомним, в "Суспільному" со ссылкой на источник в американском правительстве 23 июля сообщили, что Минобороны США ведет переговоры о поставках Украине систем ПВО Patriot. Речь идет о возможных двусторонних соглашениях с рядом государств.

В The Wall Street Journal ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп якобы хочет дистанцироваться от Украины как в дипломатическом, так и в военном поле. Бывший советник лидера Джон Болтон призвал не воспринимать предоставление дополнительных Patriot как признак благосклонности.