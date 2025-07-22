Ультиматум РФ как разрешение на атаки: Трамп хочет дистанцироваться от Украины, — WSJ

Президент США Дональд Трамп, похоже, проявляет больше интереса в том, чтобы дистанцироваться от Украины, чем помогать ей в борьбе против российской агрессии. Его ультиматум о 50 днях в Кремле воспринимается как разрешение осуществлять массированные атаки по Украине.

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Дистанцироваться от Украины Трамп хочет как дипломатически, так и военно. Такое мнение высказал экс-советник американского президента Джон Болтон, который работал с Дональдом Трампом в период его первой каденции, в публикации для издания The Wall Street Journal.

Комментируя новость о готовности американского лидера поставлять вооружение ВСУ, в частности предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, Болтон назвал такое решение правильным шагом. Однако высказал при этом мнение о том, что это не свидетельствует о приверженности Трампа к Украине.

Экс-советник Трампа считает, что такие действия президента, как и объявление 50-дневного ультиматума России и угрозы вторичными санкциями партнерам Кремля, демонстрируют его раздражение относительно конфликта РФ и Украины.

"Вместо этого они демонстрируют его раздражение из-за вовлечения в войну между Украиной и Россией — войны, которую Трамп считает делом Европы", — отметил Болтон.

В контексте отправки оружия Украине экс-советник Трампа также упомянул новость о том, что США якобы должны были прислать ВСУ ракеты дальнего радиуса действия. Эти новости оказались ложными.

Также, по мнению Джона Болтона, лидер США должен был бы не только отправить Patriot в Украину, но и призвать Конгресс к срочному масштабированию производства новых образцов вооружения. Однако этого Дональд Трамп не сделал. Несмотря на это, он не потерял политической поддержки даже среди республиканцев, которые ранее решительно выступали против военной помощи США Украине.

Что Трамп сделает в случае, если Кремль нарушит ультиматум

В случае, если Россия нарушит 50-дневный ультиматум Дональда Трампа, США планируют ввести новые ограничения против РФ. Прежде всего речь идет о повышении пошлин.

Кроме пошлин, Кремль столкнется с вторичными санкциями. Страны, которые будут продолжать покупать нефть у России, также попадут под санкции.

Напомним, 22 июля аналитики Института изучения войны выяснили, при каких условиях Владимир Путин сядет за стол переговоров.

Также 17 июля Фокус выяснял, кто, по мнению Владимира Зеленского, сможет остановить войну.