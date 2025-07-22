Ультиматум РФ як дозвіл на атаки: Трамп хоче дистанціюватися від України, — WSJ

Президент США Дональд Трамп, схоже, виявляє більше зацікавлення у тому, щоб дистанціюватися від України, аніж допомагати їй у боротьбі проти російської агресії. Його ультиматум про 50 днів у Кремлі сприймається як дозвіл здійснювати масовані атаки по Україні.

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Дистанціюватися від України Трамп хоче як дипломатично, так і військово. Таку думку висловив ексрадник американського президента Джон Болтон, який працював із Дональдом Трампом у період його першої каденції, у публікації для видання The Wall Street Journal.

Коментуючи новину про готовність американського лідера постачати озброєння ЗСУ, зокрема надати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, Болтон назвав таке рішення правильним кроком. Однак висловив при цьому думку про те, що це не свідчить про прихильність Трампа до України.

Ексрадник Трампа вважає, що такі дії президента, як і оголошення 50-денного ультиматуму Росії та погрози вторинними санкціями партнерам Кремля, демонструють його роздратування щодо конфлікту РФ та України.

"Натомість вони демонструють його роздратування через залучення до війни між Україною і Росією — війни, яку Трамп вважає справою Європи", — зазначив Болтон.

У контексті надсилання зброї Україні ексрадник Трампа також згадав новину про те, що США нібито мали надіслати ЗСУ ракети дальнього радіусу дії. Ці новини виявилися неправдивими.

Також, на думку Джона Болтона, лідер США мав би не тільки відправити Patriot в Україну, а й закликати Конгрес до термінового масштабування виробництва нових зразків озброєння. Однак цього Дональд Трамп не зробив. Попри те, він не втратив політичної підтримки навіть серед республіканців, які раніше рішуче виступали проти військової допомоги США Україні.

Що Трамп зробить у випадку, якщо Кремль порушить ультиматум

У випадку, якщо Росія порушить 50-денний ультиматум Дональда Трампа, США планують ввести нові обмеження проти РФ. Передусім йдеться про підвищення мит.

Окрім мит, Кремль зіткнеться з вторинними санкціями. Країни, які продовжуватимуть купувати нафту у Росії, також потраплять під санкції.

Нагадаємо, 22 липня аналітики Інституту вивчення війни з'ясували, за яких умов Володимир Путін сяде за стіл переговорів.

Також 17 липня Фокус з'ясовував, хто, на думку Володимира Зеленського, зможе зупинити війну.