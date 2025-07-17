Трамп здатен поставити Путіна на коліна: хто на думку Зеленського зможе зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що колишній президент США Дональд Трамп має реальні можливості змусити Володимира Путіна припинити війну в Україні через посилення санкцій.

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Як пояснив Володимир Зеленський у коментарі New York Post, наразі глава Кремля не бажає йти на компроміси, і щоб зупинити агресію, країні-агресорці потрібно відчути серйозний тиск.

“Він має це відчути”, – сказав він.

Окрім цього, під час інтерв’ю президент України висловив вдячність Трампу за підтримку санкцій, зокрема за ініціативу ввести 100-відсоткові тарифи на країни, які купують російську нафту у разі відсутності мирної угоди з Москвою.

Однак він зауважив, що запропонований термін у 50 днів для врегулювання конфлікту лише відтерміновує необхідні рішення і призводить до подальших людських жертв.

За його словами, якщо Україні доведеться діяти без міжнародної підтримки — це буде довгий і кривавий шлях, щоб переконати Путіна припинити війну. Для цього потрібні серйозні важелі впливу, яких наразі бракує, оскільки Кремль не демонструє готовності до мирних переговорів.

Кремль не готовий до миру

Також Володимир Зеленський розповів про жорстокі методи ведення війни Росією — навмисні атаки на цивільну інфраструктуру і рятувальників.

“І в цей момент, після першого удару, вони зупиняються. Потім приїжджають машини, приїжджають люди, які надають можливість рятувати життя — швидка допомога, лікарі, медсестри, ДСНС, і вони приїжджають, і в цей момент, коли вони там, вони знову вдаряють”, – пояснив іноземному виданню він.

Ба більше, президент зауважив, що Путін тривалий час маніпулював Трампом, затягуючи переговори та уникаючи реальних кроків до миру.

Ймовірно, Дональд Трамп спочатку вірив у те, що росіяни здатні припинити війну через людяність, проте швидко розчарувався в цьому, усвідомивши, що Кремль не цінує людські життя навіть у власній країні.

“Я думаю, що президент Трамп вважав, що росіяни справді готові припинити війну, бо їм було шкода людей, які гинуть, і я думаю, що він розчарований тим, що цим росіянам байдуже до життя людей”, — пояснив Володимир Зеленський журналістам.

На думку президента України, економічні санкції зможуть вдарити по гаманцях звичайних росіян, викликати соціальне невдоволення всередині країни та зрештою спричинити падіння популярності Володимира Путіна.

Хоча багато росіян не підтримують війну, вони бояться відкрито висловлювати свій протест через загрозу репресій та втрати засобів до існування. Проте економічні труднощі неминуче ведуть до соціального вибуху.

Раніше Фокус писав, що президент США Дональд Трамп "ображений" на президента Росії Володимира Путіна — саме особиста образа є основною причиною того, що Трамп почав давати відсіч Путіну принаймні публічно.

Також нещодавно стало відомо, що президент США не планує постачати Україні далекобійні ракети JASSM, які могли б долетіти до Москви.