Трамп способен поставить Путина на колени: кто по мнению Зеленского может остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что бывший президент США Дональд Трамп имеет реальные возможности заставить Владимира Путина прекратить войну в Украине через усиление санкций.

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Как пояснил Владимир Зеленский в комментарии New York Post, сейчас глава Кремля не желает идти на компромиссы, и чтобы остановить агрессию, стране-агрессору нужно почувствовать серьезное давление.

"Он должен это почувствовать", — сказал он.

Кроме этого, во время интервью президент Украины выразил благодарность Трампу за поддержку санкций, в частности за инициативу ввести 100-процентные тарифы на страны, которые покупают российскую нефть в случае отсутствия мирного соглашения с Москвой.

Однако он отметил, что предложенный срок в 50 дней для урегулирования конфликта лишь откладывает необходимые решения и приводит к дальнейшим человеческим жертвам.

По его словам, если Украине придется действовать без международной поддержки — это будет долгий и кровавый путь, чтобы убедить Путина прекратить войну. Для этого нужны серьезные рычаги влияния, которых пока не хватает, поскольку Кремль не демонстрирует готовности к мирным переговорам.

Кремль не готов к миру

Также Владимир Зеленский рассказал о жестоких методах ведения войны Россией — преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру и спасателей.

"И в этот момент, после первого удара, они останавливаются. Потом приезжают машины, приезжают люди, которые предоставляют возможность спасать жизни — скорая помощь, врачи, медсестры, ГСЧС, и они приезжают, и в этот момент, когда они там, они снова ударяют", — пояснил иностранному изданию он.

Более того, президент отметил, что Путин долгое время манипулировал Трампом, затягивая переговоры и избегая реальных шагов к миру.

Вероятно, Дональд Трамп сначала верил в то, что россияне способны прекратить войну из-за человечности, однако быстро разочаровался в этом, осознав, что Кремль не ценит человеческие жизни даже в собственной стране.

"Я думаю, что президент Трамп считал, что россияне действительно готовы прекратить войну, потому что им было жаль людей, которые погибают, и я думаю, что он разочарован тем, что этим россиянам безразличны жизни людей", — пояснил Владимир Зеленский журналистам.

По мнению президента Украины, экономические санкции смогут ударить по кошелькам обычных россиян, вызвать социальное недовольство внутри страны и в конце концов вызвать падение популярности Владимира Путина.

Хотя многие россияне не поддерживают войну, они боятся открыто выражать свой протест из-за угрозы репрессий и потери средств к существованию. Однако экономические трудности неизбежно ведут к социальному взрыву.

Ранее Фокус писал, что президент США Дональд Трамп "обижен" на президента России Владимира Путина — именно личная обида является основной причиной того, что Трамп начал давать отпор Путину по крайней мере публично.

Также недавно стало известно, что президент США не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM, которые могли бы долететь до Москвы.