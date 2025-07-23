США матимуть "більше боєприпасів, ніж будь-яка країна", — Трамп (відео)

22 липня американський лідер Дональд Трамп зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Політики обговорили створення спільного хабу для виробництва й зберігання боєприпасів у зоні Субік.

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Коли запропонований центр буде побудований, США і Філіппіни "матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка країна коли-небудь мала". Про це під час зустрічі заявив Трамп, як передали 23 липня в ABS-CBN News. Він назвав проєкт "дуже важливим", наголосивши, що союзники потребують снарядів.

Брифінг Дональда Трампа і Фердинанда Маркоса-молодшого в Овальному кабінеті

"У нас будуть усі ракети — швидкі, повільні, точні, і ті, що трохи менш точні. У нас буде більше боєприпасів, ніж у будь-якої країни, і це дуже важливо для мене", — заявив республіканець в Овальному кабінеті.

Маркос-молодший запевнив, що Філіппіни вітають ідею щодо спільного центру та інші оборонні й безпекові угоди з США. Він зазначив, що вважає це необхідним з огляду на ситуацію навколо Південнокитайського моря.

"Це фактично допомога Сполучених Штатів Філіппінам у тому, що ми називаємо нашою оборонною програмою "Самодостатність", яка дозволяє нам бути самодостатніми, щоб мати можливість стояти на власних ногах незалежно від обставин, які можуть виникнути в майбутньому", — пояснив президент.

У ЗМІ зазначили, що США залишаються єдиним традиційним союзником Філіппін. За президентства Маркоса-молодшого американські війська отримали доступ до більшої кількості військових баз на території країни. Це відбувається на тлі того, що Китай продовжує претендувати майже на всю акваторію Південнокитайського моря, коли міжнародний суд ще у 2016 році визнав ці претензії незаконними.

Комітет асигнувань Палати представників США раніше доручив Міноборони вивчити можливість створення спільного хабу у Субіку, щоб розв’язати проблему "відсутності підприємства з виробництва боєприпасів передового базування в Індо-Тихоокеанському регіоні". У Філіппінах привітали таку пропозицію про співпрацю.

Нагадаємо, у "Суспільному" з посиланням на джерело в американському уряді 23 липня повідомили, що Міноборони США веде переговори щодо постачання Україні систем ППО Patriot. Йдеться про можливі двосторонні угоди з низкою держав.

У The Wall Street Journal раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп нібито хоче дистанціюватися від України як у дипломатичному, так і у військовому полі. Колишній радник лідера Джон Болтон закликав не сприймати надання додаткових Patriot як ознаку прихильності.