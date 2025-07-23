"Окремі угоди": США ведуть переговори щодо постачання Patriot Україні з низкою країн, — ЗМІ

Пентагон продовжує роботу щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Наразі тривають перемовини з низкою держав.

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Міністерство оборони США домовляється щодо можливих двосторонніх угод про постачання Україні додаткових американських систем протиповітряної оборони: це будуть окремі угоди з окремими державами. Про це повідомило 23 липня "Суспільне" з посиланням на джерело в американському уряді, яке надало інформацію на умовах анонімності.

Чиновник розповів журналістам, що процес укладення двосторонніх угод наразі перебуває на стадії обговорення. Чіткого дедлайну щодо досягнення домовленостей наразі не встановлено.

Співрозмовник журналістам не розкрив подробиць щодо того, про яку саме кількість країн-учасниць перемовин щодо передання Patriot Україні йдеться, а також не розповів про те, які саме держави можуть укласти двосторонні договори зі США.

Метою переговорів, за словами американського посадовця, є визначення того, хто та яку саме допомогу зможе надати Україні.

Patriot для України: що відомо

14 липня президент США Дональд Трамп під час розмови з генсеком НАТО Марком Рютте на зустрічі в Білому домі заявив про готовність направити Україні 17 систем ППО Patriot. У відповідь на цю заяву Рютте пообіцяв, що постачання американської зброї ЗСУ оплатить Європа.

16 липня агентство Reuters інформувало, що щонайменше 6 країн висловили готовність оплатити системи Patriot для України. За даними ЗМІ, йдеться про Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду. При цьому деякі країни, наприклад, Італія та Франція, офіційно відмовилися купувати озброєння у США.

17 липня медіа Ntv.de повідомило, що НАТО оперативно розмістить додаткові системи Patriot в Україні. Відповідне рішення альянс ухвалив на тлі загроз від Росії, що наростають.

21 липня у Reuters інформували, що Німеччина надасть Україні додаткові 5 систем Patriot якомога швидше, оскільки країна досягла домовленостей зі США.