"Отдельные соглашения": США ведут переговоры о поставках Patriot Украине с рядом стран, — СМИ

Пентагон продолжает работу по поставке Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Сейчас продолжаются переговоры с рядом государств.

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Министерство обороны США договаривается о возможных двусторонних соглашениях о поставках Украине дополнительных американских систем противовоздушной обороны: это будут отдельные соглашения с отдельными государствами. Об этом сообщило 23 июля "Суспільне" со ссылкой на источник в американском правительстве, который предоставил информацию на условиях анонимности.

Чиновник рассказал журналистам, что процесс заключения двусторонних соглашений сейчас находится на стадии обсуждения. Четкого дедлайна по достижению договоренностей пока не установлено.

Собеседник журналистам не раскрыл подробностей относительно того, о каком именно количестве стран-участниц переговоров по передаче Patriot Украине идет речь, а также не рассказал о том, какие именно государства могут заключить двусторонние договоры с США.

Целью переговоров, по словам американского чиновника, является определение того, кто и какую именно помощь сможет предоставить Украине.

Patriot для Украины: что известно

14 июля президент США Дональд Трамп во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте на встрече в Белом доме заявил о готовности направить Украине 17 систем ПВО Patriot. В ответ на это заявление Рютте пообещал, что поставки американского оружия ВСУ оплатит Европа.

16 июля агентство Reuters информировало, что по меньшей мере 6 стран выразили готовность оплатить системы Patriot для Украины. По данным СМИ, речь идет о Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах и Канаде. При этом некоторые страны, например, Италия и Франция, официально отказались покупать вооружение у США.

17 июля медиа Ntv.de сообщило, что НАТО оперативно разместит дополнительные системы Patriot в Украине. Соответствующее решение альянс принял на фоне нарастающих угроз от России.

21 июля в Reuters информировали, что Германия предоставит Украине дополнительные 5 систем Patriot как можно скорее, поскольку страна достигла договоренностей с США.