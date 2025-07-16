Боеприпасы для ВСУ: Украина и США построят совместное предприятие в Америке

Украина и Соединенные Штаты Америки создают совместный завод, который будет производить специальные химические вещества, необходимые для производства боеприпасов для украинской армии. Предприятие будет работать на территории США.

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Как сообщает преслужба акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", соответствующее соглашение было заключено 11 июля в Риме во время Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025). С украинской стороны документ подписал генеральный директор АО "УОП" Олег Гуляк, с американской — СЕО компании D&M Holding Company Даниэл Пауэрс.

Новое предприятие будет специализироваться на изготовлении химических компонентов, которые используются при производстве боеприпасов. Его размещение в США должно обеспечить бесперебойное снабжение и обезопасить производство от рисков, связанных с войной.

"Мы искренне благодарны Соединенным Штатам Америки за эту поддержку и новые возможности. Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить насущные потребности", — подчеркнул генеральный директор АО "УОП" Олег Гуляк.

Во время подписания документа присутствовали: специальный посланник США в Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, советник президента Украины по вопросам стратегии Александр Камышин, а также председатель наблюдательного совета "Украинской оборонной промышленности" Давид Ломджария.

В Укроборонпроме отметили, что инициатива будет способствовать решению проблемы нехватки специальной химии, которая сейчас ограничивает возможности отечественного производства боеприпасов. Также она станет одним из шагов к снижению критической зависимости от внешних поставщиков.

Напомним, Соединенные Штаты остаются главным стратегическим партнером Украины в сфере безопасности и обороны. В условиях полномасштабной войны с Россией это партнерство приобретает особое значение не только на поле боя, но и в вопросе укрепления промышленных мощностей страны.

Как сообщал Фокус, Укроборонпром будет производить новые БТРы с канадской компанией Roshel.

Напомним, в прошлом году "Укроборонпром" открыл офис в Вашингтоне.