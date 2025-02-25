Укроборонпром будет производить новые БТРы с канадской компанией Roshel: детали

Бронемашины Roshel уже активно используются украинскими военными, а локализация производства позволит не только ускорить поставки, но и усилить украинскую экономику и обеспечить доступ к передовым западным технологиям.

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Концерн "Укроборонпром" договорился о совместном производстве бронемашин с канадской компанией Roshel, что значительно ускорит поставки этой техники на фронт. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о создании совместного производства бронемашин Roshel. Украинское предприятие получит необходимую техническую документацию и комплектующие материалы для производства машин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронемашины Roshel уже активно используются украинскими военными, а локализация производства позволит не только ускорить поставки, но и усилить украинскую экономику и обеспечить доступ к передовым западным технологиям.

Укроборонпром" договорился о совместном производстве бронемашин с канадской компанией Roshel

Кроме того, "Укроборонпром" продолжает разработку собственных бронемашин и танков. Сочетание западных и украинских технологий должно стать основой для усиления обороноспособности Украины.

"Вместе с тем, это усилит украинскую экономику и даст доступ украинскому производителю к технологиям. Таким образом, украинская оборонная промышленность постепенно интегрируется в оборонно-промышленную базу стран свободного мира", — сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Напомним, что бывших должностных лиц "Укроборонпрома" разоблачили на хищении более 107 млн бюджетных гривен. Для реализации сделки они привлекали аффилированную коммерческую структуру с зарубежной регистрацией.