Укроборонпром виготовлятиме нові БТРи з канадською компанією Roshel: деталі

Бронемашини Roshel вже активно використовуються українськими військовими, а локалізація виробництва дозволить не лише прискорити постачання, а й посилити українську економіку та забезпечити доступ до передових західних технологій.

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Концерн "Укроборонпром" домовився про спільне виробництво бронемашин із канадською компанією Roshel, що значно прискорить постачання цієї техніки на фронт. Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду щодо створення спільного виробництва бронемашин Roshel. Українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва машин", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бронемашини Roshel вже активно використовуються українськими військовими, а локалізація виробництва дозволить не лише прискорити постачання, а й посилити українську економіку та забезпечити доступ до передових західних технологій.

Укроборонпром" домовився про спільне виробництво бронемашин із канадською компанією Roshel

Крім того, "Укроборонпром" продовжує розробку власних бронемашин і танків. Поєднання західних та українських технологій має стати основою для посилення обороноздатності України.

"Разом з тим, це підсилить українську економіку й дасть доступ українському виробнику до технологій. Таким чином, українська оборонна промисловість поступово інтегрується до оборонно-промислової бази країн вільного світу", — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Нагадаємо, що колишніх посадовців "Укроборонпрому" викрили на розкраданні понад 107 млн бюджетних гривень. Для реалізації оборудки вони залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією.