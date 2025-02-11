Підписували угоди "на папері": експосадовці "Укроборонпрому" присвоїли 107 млн гривень, — СБУ

За версією слідства, фігуранти справи підписували угоди з афілійованою компанією і надсилали їй кошти, хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України.

Related video

Колишніх посадовців "Укроборонпрому" викрили на розкраданні понад 107 млн бюджетних гривень. Для реалізації оборудки вони залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки та НАБУ викрили незаконну схему, яка "працювала" з 2016 по 2019 роки.

У ній були залучені 4 експосадовці оборонної компанії. Вони поцупили понад 107 млн держаних гривень на експорті військової продукції. Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією.

Фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми. В них йшлося про укладання та виконання договорів з експортерами українського озброєння.

"Насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України. При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки "на папері", а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво", — йдеться в повідомленні.

Далі отримані гроші виводили у тінь через фіктивні фірми та розподіляли між усіма учасниками оборудки.

Керівнику афілійованої компанії та 4 експосадовцям, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому. На 10 пострілів лише 1 розрив. Мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін.