Подписывали соглашения "на бумаге": экс-чиновники "Укроборонпрома" присвоили 107 млн гривен, — СБУ

По версии следствия, фигуранты дела подписывали соглашения с аффилированной компанией и присылали ей средства, хотя на самом деле всю соответствующую работу с иностранными заказчиками военной продукции осуществляло оборонное предприятие Украины.

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Бывших должностных лиц "Укроборонпрома" разоблачили на хищении более 107 млн бюджетных гривен. Для реализации сделки они привлекали аффилированную коммерческую структуру с зарубежной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведка Службы безопасности и НАБУ разоблачили незаконную схему, которая "работала" с 2016 по 2019 годы.

В ней были привлечены 4 экс-чиновника оборонной компании. Они украли более 107 млн государственных гривен на экспорте военной продукции. Для реализации сделки ее организаторы привлекали аффилированную коммерческую структуру с зарубежной регистрацией.

Фигуранты подписывали соглашения с директором этой фирмы. В них говорилось о заключении и выполнении договоров с экспортерами украинского вооружения.

"На самом деле всю соответствующую работу с иностранными заказчиками военной продукции осуществляло оборонное предприятие Украины. При этом деятельность аффилированной компании оставалась только "на бумаге", а на ее счета поступали бюджетные средства из нашего государства якобы за реализованное посредничество", — говорится в сообщении.

Далее полученные деньги выводили в тень через фиктивные фирмы и распределяли между всеми участниками сделки.

Руководителю аффилированной компании и 4 экс-чиновникам, которые скрываются за границей, заочно сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный организованной группой).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома. На 10 выстрелов только 1 разрыв. Минометчик предполагает, что причиной является некачественный тротил внутри мин.