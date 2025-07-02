Кит Келлог опроверг, что обещал Лукашенко "поработать" над ограничением ударов Украины по РФ

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы спецпредставитель президента США Кит Келлог пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ". Келлог заявил, что ничего подобного он не говорил.

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1 июля, российские и белорусские государственные СМИ распространили заявление Александра Лукашенко о том, что он передал Келлогу позицию российского диктатора Владимира Путина по возможному перемирию.

Лукашенко заявил, что Москва якобы "не против" прекращения огня, но не хочет, чтобы по территории РФ били "американские, английские, французские" ракеты.

Глава Беларуси рассказал, что передал требование президента РФ Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, чтобы тот "не нанес по России ударов". Тогда как утверждает Лукашенко, Россия якобы согласится на перемирие.

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что тут плохого? Мы поработаем, говорит (спецпредставитель США, — ред.), в этом направлении", — заявил Лукашенко.

Реакция Кита Келлога

Но спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог опроверг это заявление Лукашенко. Он подчеркнул, что цитата была вырвана из контекста.

Пост Кита Келлога Фото: скриншот

По словам Келлога, они с Лукашенко обсуждали полное и безусловное прекращение огня между РФ и Украиной.

"Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я ни одного момента не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня", - написал Келлог в X (бывший Twitter).

Кит Келлог ездил в Беларусь 21 июня Фото: БелТА

Напомним, Кит Келлог ездил в Минск 21 июня. Там он встретился с Александром Лукашенко.

На фоне визита Келлога в Беларуси из тюрем освободили 14 политзаключенных. Среди освобожденных был Сергей Тихановский - муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.