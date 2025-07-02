Кіт Келлог спростував, що обіцяв Лукашенку "попрацювати" над обмеженням ударів України по РФ

Раніше глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито спецпредставник президента США Кіт Келлог пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по РФ". Келлог заявив, що нічого подібного він не говорив.

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1 липня російські та білоруські державні ЗМІ поширили заяву Олександра Лукашенка про те, що він передав Келлогу позицію російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого перемир'я.

Лукашенко заявив, що Москва нібито "не проти" припинення вогню, але не хоче, щоб по території РФ били "американські, англійські, французькі" ракети.

Глава Білорусі розповів, що передав вимогу президента РФ Володимира Путіна до президента України Володимира Зеленського про те, щоб той "не завдав по Росії ударів". Тоді як стверджує Лукашенко, Росія нібито погодиться на перемир'я.

"Ось цю позицію до американців довів. І кажу: і що тут поганого? Ми попрацюємо, каже (спецпредставник США, — ред.), у цьому напрямку", — заявив Лукашенко.

Реакція Кіта Келлога

Але спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог спростував цю заяву Лукашенка. Він підкреслив, що цитату було вирвано з контексту.

Пост Кіта Келлога Фото: скриншот

За словами Келлога, вони з Лукашенком обговорювали повне і безумовне припинення вогню між РФ і Україною.

"Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлено взаємними діями Москви. Я жодного моменту не робив коментарів, пов'язаних із продовженням Україною війни поза повним припиненням вогню", — написав Келлог в X (колишній Twitter).

Кіт Келлог їздив до Білорусі 21 червня Фото: БелТА

Нагадаємо, Кіт Келлог їздив до Мінська 21 червня. Там він зустрівся з Олександром Лукашенком.

На тлі візиту Келлога в Білорусі з в'язниць звільнили 14 політв'язнів. Серед звільнених був Сергій Тихановський — чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.