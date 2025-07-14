Боєприпаси для ЗСУ: Україна та США збудують спільне підприємство в Америці

Україна та Сполучені Штати Америки створюють спільний завод, який виготовлятиме спеціальні хімічні речовини, необхідні для виробництва боєприпасів для української армії. Підприємство працюватиме на території США.

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Як повідомляє пресслужба акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", відповідну угоду було укладено 11 липня в Римі під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025). З українського боку документ підписав генеральний директор АТ "УОП" Олег Гуляк, з американського – СЕО компанії D&M Holding Company Даніел Пауерс.

Нове підприємство спеціалізуватиметься на виготовленні хімічних компонентів, які використовуються при виробництві боєприпасів. Його розміщення у США має забезпечити безперебійне постачання та убезпечити виробництво від ризиків, пов’язаних із війною.

"Ми щиро вдячні Сполученим Штатам Америки за цю підтримку та нові можливості. Українська оборонка має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби", – наголосив генеральний директор АТ "УОП" Олег Гуляк.

Під час підписання документа були присутні: спеціальний посланник США в Україні генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, радник президента України з питань стратегії Олександр Камишін, а також голова наглядової ради "Української оборонної промисловості" Давід Ломджарія.

В Укроборонпромі наголосили, що ініціатива сприятиме розв’язанню проблеми нестачі спеціальної хімії, яка нині обмежує можливості вітчизняного виробництва боєприпасів. Також вона стане одним із кроків до зниження критичної залежності від зовнішніх постачальників.

Нагадаємо, Сполучені Штати залишаються головним стратегічним партнером України у сфері безпеки й оборони. В умовах повномасштабної війни з Росією це партнерство набуває особливої ваги не лише на полі бою, а й у питанні зміцнення промислових потужностей країни.

Як повідомляв Фокус, Укроборонпром виготовлятиме нові БТРи з канадською компанією Roshel.

Нагадаємо, минулого року "Укроборонпром" відкрив офіс у Вашингтоні.