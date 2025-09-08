У Воронезькій області РФ впав вертоліт Мі-8: влада намагалася приховати втрату машини (фото)
Російські війська приховали аварію військово-транспортного вертольота Мі-8МТВ-5М, що сталася 21 січня 2025 року у Воронезькій області. Про це повідомив військовий аналітик Duke BG, який опублікував внутрішнє листування російських військових у соціальній мережі X.
Згідно з оприлюдненими даними, вертоліт перебував у повітрі близько півтори години, після чого екіпаж втратив над ним контроль. OSINT-спостерігач виявив листування в соцмережах, де йшлося про катастрофу.
"Сьогодні у Воронезькій області через півтори години польоту Мі-8МТВ-5 почало обертати вліво. Права нога на упорі. Сіли, всі живі, вертоліт поламали. Що могло статися? Бойового впливу попередньо не було", — йдеться в повідомленні.
Тим часом фотографії з місця події підтверджують серйозні пошкодження машини. Екіпаж вижив, проте гелікоптер зазнав критичних структурних ушкоджень і був виведений з експлуатації на невизначений термін. При цьому випадок не був відображений в офіційній статистиці втрат Росії.
Мі-8 ЗС РФ — деталі
Мі-8МТВ-5М — модернізована версія радянського Мі-8, яка оснащена:
- цифровим автопілотом,
- багатофункціональним дисплеєм,
- вдосконаленою системою зв'язку,
- допоміжною силовою установкою.
Вертоліт використовують для перевезення військ, зброї та вантажів, а також для бойових операцій. Росія також постачала ці машини партнерам: наприклад, 2021 року нові Мі-8МТВ-5 передали збройним силам Вірменії.
Інцидент у Воронезькій області — не єдиний випадок втрати цього типу техніки. Раніше, 30 серпня 2025 року, українська розвідка завдала удару по російській авіабазі під Сімферополем, знищивши два вертольоти Мі-8 і пошкодивши військово-морський буксир у Севастопольській бухті. Втрати оцінили в 30 млн доларів, що підтвердили супутникові знімки.
Нагадаємо, ще один вертоліт Мі-8 ЗС РФ втратили завдяки роботі сил опору, які підклали вибухівку на шасі.