В Воронежской области РФ рухнул вертолет Ми-8: власти пытались скрыть потерю машины (фото)

Российские войска скрыли аварию военно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5М, произошедшую 21 января 2025 года в Воронежской области. Об этом сообщил военный аналитик Duke BG, опубликовавший внутреннюю переписку российских военных в социальной сети X.

Related video

Согласно обнародованным данным, вертолет находился в воздухе около полутора часов, после чего экипаж потерял над ним контроль. OSINT-наблюдатель обнаружил переписку в соцсетях, где говорилось о катастрофе.

"Сегодня в Воронежской области через полтора часа полета Ми-8МТВ-5 начало вращать влево. Правая нога на упоре. Сели, все живы, вертолет поломали. Что могло случиться? Боевого воздействия предварительно не было", — говорится в сообщении.

Между тем фотографии с места происшествия подтверждают серьезные повреждения машины. Экипаж выжил, однако вертолет получил критические структурные повреждения и был выведен из эксплуатации на неопределенный срок. При этом случай не был отражен в официальной статистике потерь России.

Российсикй вертолет Ми-8МТВ-5М. Авария в Воронежской области Российсикй вертолет Ми-8МТВ-5М. Авария в Воронежской области Российсикй вертолет Ми-8МТВ-5М. Авария в Воронежской области Российсикй вертолет Ми-8МТВ-5М. Авария в Воронежской области Российсикй вертолет Ми-8МТВ-5М. Авария в Воронежской области

Ми-8 ВС РФ — детали

Ми-8МТВ-5М — модернизированная версия советского Ми-8, оснащенная:

цифровым автопилотом,

многофункциональным дисплеем,

усовершенствованной системой связи,

вспомогательной силовой установкой.

Вертолет используется для перевозки войск, оружия и грузов, а также для боевых операций. Россия также поставляла эти машины партнерам: например, в 2021 году новые Ми-8МТВ-5 были переданы вооруженным силам Армении.

Инцидент в Воронежской области — не единственный случай потери этого типа техники. Ранее, 30 августа 2025 года, украинская разведка нанесла удар по российской авиабазе под Симферополем, уничтожив два вертолета Ми-8 и повредив военно-морской буксир в Севастопольской бухте. Потери оценили в 30 млн долларов, что подтвердили спутниковые снимки.

Напомним, еще один вертолет Ми-8 ВС РФ потеряли благодаря работе сил сопротивлений, подложивших взрывчатку на шасси.