Украинский диверсант в РФ заложил взрывчатку под российский ударный вертолет Ми-28 (видео)

Неизвестный россиянин установил взрывчатку на шасси воздушного средства Вооруженных сил Российской Федерации. Стоимость вертолета Ми-28 — 18 миллионов долларов.

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В Тверской области России взорвали ударный вертолет Ми-28, припаркованный на взлетной полосе. Об этом сообщили в телеграм-канале "Национальное сопротивление Украины".

Отмечается, что диверсия произошла в Торжке Тверской области в 344-м центре боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации.

"Участник Народного Сопротивления Украины проник на взлетную полосу центра и заложил взрывное устройство на ударный вертолет Ми-28, который россияне активно применяли для ударов по Украине. Последствия диверсии очевидны. Россияне могут только догадываться, сколько еще "колес у фур" и "беспилотников" будет взрываться на территории других военных аэродромов", — говорится в сообщении.

Последствия взрыва оценить довольно сложно, ведь взрывчатку крепили к шасси вертолета.

Отмечается, что 344-й центр боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации — единственный в России центр, где летчики осваивают все типы боевых вертолетов и сложный пилотаж

Стоимость вертолета Ми-28 — 18 миллионов долларов.

Вертолет Ми-8 РФ — детали

Напомним, что ночью 4 августа ССО СБУ нанесли мощный удар по авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму — повреждены пять российских боевых самолетов, включая Су-30СМ. Это один из самых масштабных ударов по военной инфраструктуре РФ в Черноморском регионе.

26 июля агенты ГУР уничтожили СУ-27УБ на аэродроме "Армавир" в РФ. Агент украинских спецслужб поджег самолет Су-27УБ, на котором обучали пилотов ВС РФ.

5 июля ГУР Минобороны провело диверсию рядом с Владивостоком, взорвав газопровод и водопровод: трубы шли на полигон 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

25 июня морские дроны и ударные борты "Лазарь" атаковали базу ВС РФ в Крыму. Россияне потеряли три радиолокационные станции "Небо", которые "видят" украинские истребители на расстоянии около 400 км и стоят $100 миллионов.